Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Такое предложение поступило Александру Беглову от Владимира Путина 3 октября во время рабочей поездки президента в Северную столицу.
Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко глава государства предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров компании.
В этот же день Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Полтавченко и назначении Беглова врио главы Санкт-Петербурга.
В биографии Александра Беглова уже есть опыт управления Санкт-Петербургом: с 16 июня по 15 октября 2003 года он исполнял обязанности губернатора города на Неве в связи с досрочной отставкой Владимира Яковлева.
После этого – с октября 2003 года – был первым заместителем полпреда президента в СЗФО Ильи Клебанова. В 2004-2008 годах работал помощником президента Владимира Путина – начальником контрольного управления. В 2008 году был заместителем руководителя администрации президента страны Дмитрия Медведева. 23 мая 2012 года назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Спустя пять лет поменял округ.
В статусе исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет работать до сентября 2019 года, когда состоятся выборы главы города на Неве, и, возможно, будет баллотироваться на губернаторский пост.
Лина ПЕРОВА
Оставьте первый комментарий для "Александр Беглов назначен врио губернатора Санкт-Петербурга"