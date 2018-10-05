Александр Беглов назначен врио губернатора Санкт-Петербурга

Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Такое предложение поступило Александру Беглову от Владимира Путина 3 октября во время рабочей поездки президента в Северную столицу.

Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко глава государства предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров компании.

В этот же день Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Полтавченко и назначении Беглова врио главы Санкт-Петербурга.

В биографии Александра Беглова уже есть опыт управления Санкт-Петербургом: с 16 июня по 15 октября 2003 года он исполнял обязанности губернатора города на Неве в связи с досрочной отставкой Владимира Яковлева.

После этого – с октября 2003 года – был первым заместителем полпреда президента в СЗФО Ильи Клебанова. В 2004-2008 годах работал помощником президента Владимира Путина – начальником контрольного управления. В 2008 году был заместителем руководителя администрации президента страны Дмитрия Медведева. 23 мая 2012 года назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе. Спустя пять лет поменял округ.

В статусе исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет работать до сентября 2019 года, когда состоятся выборы главы города на Неве, и, возможно, будет баллотироваться на губернаторский пост.

Лина ПЕРОВА