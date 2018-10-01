«Зеленецкая» инвестирует миллиарды в модернизацию

28 сентября глава Коми Сергей Гапликов посетил самое крупное агропромышленное предприятие региона – ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», сообщает пресс-служба руководителя республики. Здесь завершается реализация первого этапа строительства нового завода по производству комбикорма. Общая стоимость проекта – два миллиарда рублей.

Введение в строй такого объекта позволит птицефабрике существенно экономить на покупке кормов. Сейчас на эти цели уходит до 70 процентов от общего объема затрат.

Производительность завода – 30 тонн в час. Он будет выпускать комбикорма по рецептам для всех возрастных групп свиней и птицы с годовым объемом до 90 тысяч тонн полнорационных гранулированных комбикормов.

Подготовка к реализации проекта началась в 2012 году, планируемый срок завершения – 2020 год. Строительство разбито на три этапа, но все они развиваются параллельно.

Первый этап выполнен на 80 процентов. Завершается монтаж склада мучнистого и зернового сырья на 5400 тонн, устройство приема зернового и мучнистого сырья с железнодорожного и автомобильного транспорта и склада тарных грузов площадью 2800 квадратных метров.

Введен железнодорожный тупик для выгрузки зерновых и других поступающих на предприятие грузов. Выполнена вертикальная планировка под забивку свай на месте, где будут располагаться емкости для хранения зерна общим объемом 79 500 тонн. Также построен склад готовой продукции, там осталось завершить монтаж внутреннего оборудования. Проложены инженерные коммуникации к объектам.

Продолжается возведение металлоконструкций производственного корпуса. Ведутся работы по благоустройству территории, возводится здание административного корпуса.

Правительство Коми выделило предприятию субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для нового комбикормового завода в размере восьми миллионов рублей.

Вместе с тем продолжается реконструкция и поэтапная модернизация цеха глубокой переработки продукции. В 2017-м введено в эксплуатацию новое термическое отделение, где установлены современные термокамеры. В ближайшие месяцы планируется завершить работы по строительству и монтажу оборудования отделения для разделки свинины и упаковки охлажденной продукции, отделения по изготовлению полуфабрикатов и пельменей.

Запланирована реконструкция основного производства, установка нового оборудования для выпуска вареных и полукопченых колбас, ветчин и другой продукции. Текущие затраты на реализацию этого проекта – 486 миллионов рублей.

В середине сентября в сыктывкарском подразделении начал работу птичник. В нем произведен капитальный ремонт здания и установлено новое оборудование на 56 100 голов кур-несушек, которые будут производить до 15 миллионов штук яиц в год. Новый птичник способен заменить по поголовью птицы три старых. Затраты по этому проекту на сегодня составляют порядка 33 миллионов рублей.

В прошлом году в сыктывкарском подразделении установили новую автоматизированную линию по сортировке яиц мощностью 45 тысяч в час. На это было направлено более 50 миллионов рублей.

– Птицефабрика «Зеленецкая» демонстрирует устойчивые темпы роста, производит качественную и востребованную потребителем продукцию, развивает собственную торговую сеть. Еще два года назад мы стояли здесь, на этом же месте, и обсуждали перспективы строительства нового завода, планы по развитию предприятия. И вот сегодня мы видим, как эти планы воплощаются в жизнь, как после завершения проектирования, получения необходимых разрешений, привлечения подрядчиков и выбора оборудования активно реализуется проект. Мы видим желание и умение работать. И это самое главное, – прокомментировал итоги посещения предприятия Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru