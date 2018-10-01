Рубить головы сорнякам

Сельские власти пока проигрывают в войне с борщевиком

Штрафовать население за борщевик на участках, напустить на сорняк домашний скот, перепахивать поля сразу после схода снега, создать целевую госпрограмму по уничтожению этого растения – эти и другие методы борьбы с зеленым «захватчиком» озвучили участники республиканского совещания по вопросам инвентаризации, учета земель и использования земель сельхозназначения.

Сейчас борщевиком Сосновского в Коми захвачено более 2200 гектаров земель населенных пунктов. Это почти в пять раз больше территории, которую наши сельхозпредприятия и фермеры используют под посадку картофеля.

Начальник отдела растениеводства и технической политики минсельхоза республики Татьяна Ортякова привела данные по распространению борщевика Сосновского в Коми: он есть в 12 муниципалитетах, в десяти – распространен повсеместно, в Ухте растет только там, где его раньше сеяли, а Вуктыле встречаются одиночные растения.

– Общая площадь распространения борщевика на землях населенных пунктов составляет 2220 гектаров. Надо сказать, что эта цифра не окончательная, потому что некоторые сельские поселения сведения не представили, – отметила Татьяна Ортякова. – Наибольшие площади в Сыктывдинском районе – 573 гектара, в Прилузском – 525, Усть-Вымском – 359, Койгородском – 275, Сысольском – 190, Княжпогостском – 167, Корткеросском – 87, Усть-Куломском – 25, Сыктывкаре – 17. На Удоре только в одном населенном пункте распространен борщевик на площади 2,5 гектара.

Львиную долю территорий, захваченных борщевиком, составляют земли сельхозназначения – 1500 га. Кроме того, широко распространен он в зоне жилой застройки, что особенно опасно, по обочинам дорог и в общественно-деловых зонах. В этом году борьба с борщевиком велась только на 22 процентах захваченных им территорий – 500 га. В передовиках в этом плане Сыктывкар – здесь сорняк уничтожали на 90 процентах площади его произрастания, в Усть-Вымском охватили 78 процентов, в Корткеросском – 52, в остальных районах от 4 до 18 процентов.

– Эти цифры свидетельствуют о недостаточной работе. И если учесть, что основное мероприятие – это скашивание, а химические обработки проводятся очень редко (в основном в Сыктывкаре – чуть больше трех гектаров), то и говорить о результативности мероприятий не приходится. Потому что скашиванием мы не уничтожаем борщевик, а только предотвращаем его дальнейшее распространение, – подытожила результаты войны с сорняком начальник отдела растениеводства. – Я хочу призвать представителей районов, где борщевика еще нет, не терять бдительности. Появились одиночные растения – начинайте борьбу, пока это не превратилось в настоящую беду.

Татьяна Ортякова напомнила об основных методах борьбы с борщевиком. Химический – очень действенный, но гербициды на некоторых территориях, например, в охранных зонах, возле водоемов, детских площадок, использовать нельзя. Агротехнический – обработка почвы, посев замещающих культур, он тоже не универсален. Механический – скашивание, которое по факту не уничтожает растение, а только угнетает его, на следующий год сорняк взойдет снова. Хороший вариант, по мнению специалиста минсельхоза, – выкапывание одиночных растений и перепашка почвы в тех местах, где он растет в больших количествах. Но делать это надо ранней весной, когда только-только сошел снег – молодые ростки борщевика тогда особенно уязвимы и большинство из них погибнет.

Кроме того, по словам Татьяны Ортяковой, нужно помнить, что борщевик – монокарпик, листья могут семь-десять лет вырастать из корней, пока наконец не появится стрелка, которая даст цветок и семена. И после этого растение погибнет. Поэтому можно просто «отрубить ему голову» – отрезать и уничтожить соцветия, пока они не разбросали семена. Сделать это можно даже сейчас.

– Перед всеми органами местного самоуправления поставлена задача по организации борьбы, в том числе и на землях населенных пунктов. Согласно статье 13 Земельного кодекса России землевладельцы, арендаторы обязаны проводить мероприятия по защите сельхоз-угодий от зарастания сорными растениями. Работы по уничтожению борщевика на землях населенных пунктов, собственность которых не разграничена, отнесена к полномочиям органов местного самоуправления по благоустройству территорий, – пояснила Татьяна Ортякова и предложила властям городов и районов обратить внимание на опыт Московской области, а именно – активно штрафовать собственников и арендаторов участков, на которых растет борщевик.

Для этого нужно внести в республиканский закон об административной ответственности дополнения, подразумевающие обязанность удаления борщевика с земельных участков, тогда граждан можно будет штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц – на 10-20 тысяч, а юрлиц – на 100-200 тысяч рублей.

Некоторым муниципальным чиновникам, присутствовавшим на встрече, идея показалась очень хорошей, прозвучало даже предложение деньги, собранные с частных лиц и предпринимателей, не уничтожающих борщевик на своих участках, направлять потом на борьбу с этим сорняком уже на казенных землях, а то средств на это дело в местных бюджетах практически нет.

Категорически не согласилась с тем, что людей, на чьих участках растет борщевик, надо бить рублем ведущий специалист администрации сельского поселения Слудка Татьяна Журавлева.

– А вы задумайтесь: откуда у людей в огородах борщевик появляется? Они же сами его там не сажали. А пришел он с невостребованных паевых земель. У нас в поселении все такие земли – сплошной борщевик. В советские времена его сеяли, считали замечательным растением, а потом объявили сорным. Кто правопреемник СССР? Российская Федерация, ее власть, в том числе и местная, администрации поселений. Да это население с нами должно судиться и материальную компенсацию требовать за то, что в их огородах теперь борщевик, – рассудила Татьяна Журавлева. – Нужны огромные целевые программы, чтобы исправить последствия посева борщевика, который, кстати, растет уже где угодно, и в чересполосице, и в лесу, даже на участках, которые в половодье затапливает.

Министр сельского хозяйства и продовольственного рынка Коми Анатолий Князев, проникшись логикой представительницы Слудки, обратился с вопросом к Татьяне Ортяковой: кого она предложит штрафовать, если борщевиком начнут массово зарастать леса? Лесников?

Та на этот вопрос отвечать не стала, сосредоточившись на объяснении, почему на республиканском уровне нельзя создать целевую программу по борьбе с борщевиком. Во-первых, это дорого, химическая обработка двух тысяч гектаров обойдется примерно в 60 миллионов рублей. Во-вторых, уничтожению борщевика косвенно способствует реализация других госпрограмм, например, фермер получает субсидию на расширение дела, техническое перевооружение, начинает обрабатывать новые земли и выводит таким образом борщевик. И жители сел, конечно, должны уничтожать это растение на своих участках, а администрации на подведомственных землях.

Услышав о землях, находящихся в их ведении, представители муниципалитетов оживились: до борщевика на совещании обсуждали тему невостребованных участков, которые местным администрациям сейчас надлежит оформлять в муниципальную собственность, и многие уже проделали большую работу в этом плане. Одна из участниц совещания, выступавшая за то, чтобы Госсовет ужесточил наказание за борщевик на огородах, и это хороший вариант пополнить бюджет, начала переживать, что когда в ведении администрации окажутся заросшие борщевиком территории, то тут же она и получит штраф от Россельхознадзора.

В результате участники совещания обратились к начальнику отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Коми Надежде Андарьяновой, нельзя ли им рассчитывать на снисхождение в таких случаях, ибо сплошь заросших борщевиком земель, которыми никакой арендатор заняться не захочет, предостаточно. Можно ли за такие участки администрации не штрафовать? Надежда Андарьянова заверила, что в Россельхознадзоре тоже все понимают, и пока ни одно муниципальное образование к ответственности за борщевик не привлекли.

Заместитель министра сельского хозяйства Коми Петр Хоробрых посочувствовал представителям местных администраций, которым от недостатка средств впору самим с косой на борщевик идти, и посоветовал вспомнить о методах из «серии дешево и сердито». А именно – не запрещать людям выпускать скот на улицы населенного пункта, а, наоборот, всячески способствовать тому, чтобы живности было побольше – съедят подчистую и борщевик, и другие сорняки.

– В Усть-Выми раньше, как поднимаешься в гору, был и слева и справа лес борщевика. Но какая-то женщина завела барашков и начала их там пасти, и все – не стало борщевика, – рассказал Петр Хоробрых.

Напоследок кто-то из участников совещания поинтересовался, а не разработает ли Институт биологии какое-нибудь растение, которое бы начисто вытеснило борщевик? В ответ раздались комментарии, что тогда придется бороться уже с этим растением.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ria.ru