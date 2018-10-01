Народный театр вновь поменяет прописку

Театру «Фантастическая реальность» предлагают переехать в очередной подвал. Если это произойдет, это будут четвертые «апартаменты» с момента презентации театра, которая прошла практически 30 лет назад на сцене Дома профсоюзов в Сыктывкаре по улице Бабушкина, 4.

За эти годы только раз театр работал не в подвальном помещении, а во вполне приличном здании – спортивном сооружении при хоккейном корте. Но и его пришлось покинуть. Последние годы театр занимал подвал в доме по улице Ленина. Артистам приходилось терпеть и крыс, и запах, пережить ужасный потоп, погубивший огромную часть реквизита. Подвал неоднократно ремонтировали своими силами, и он действительно стал похож на театр. Главное – всех устраивало географическое расположение, центр города.

Недавно стало известно, что управляющая компания дома планирует перевести подвал по улице Ленина в разряд технических помещений. Храму Мельпомены предложен новый угол – помещение бывшего салона красоты в местечке Давпон по адресу: Морозова, 163. Площадь подвала – чуть более 180 квадратных метров, потолки высотой 2,5 вполне пригодны для подвала, но низки для театра. Тем не менее артистов пугает не это обстоятельство. По словам художественного руководителя театра Ларисы Ивановой, переезд на периферию – гибель для театра.

– Мне не раз приходилось убеждать наши городские власти, что театр должен жить и работать в центре города, чтобы было удобно и нам, и зрителям. Расстояние – это очень важно. Не мне вам говорить, как ходит наш общественный транспорт, а многие из нас и так живут далеко от города, им добираться на двух, а то и трех автобусах. Вряд ли сюда придет зритель. А в зимнее время, вечером, когда только начинаются репетиции, в этих местах вообще ничего не ходит, один только автобус 46 маршрута, который едет по кольцу целый час. Мы часто выполняем государственные задания, проводим зимние и весенние праздники, на нас куча реквизита. Мне возражают: а как же подвальные театры в Москве и Питере? Но как тут сравнивать, в столицах есть метро, и это все решает. Не знаю, к кому и обращаться, но уверена в одном: с переездом на Морозова история театра закончится.

Пессимизма режиссера не разделяет начальник управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов.

– По решению суда мы обязаны обеспечить доступ управляющей компании в помещение по улице Ленина, 89 для выполнения ремонта общедомовых канализационных сетей. Без полного освобождения цокольного этажа, где располагается театр, проведение работ невозможно. Поэтому речь идет не о выселении, а о переезде. Пока иных вариантов у нас нет, отметил он.

Что касается опасений из-за удаленности от центра города и рисков потерять зрителя, то начальник управления считает их напрасными, так как микрорайон Давпон стремительно застраивается и пока, кроме библиотеки, там нет своей «культурной» инфраструктуры.

Вопрос на сегодня не исчерпан, режиссер намерена искать варианты решения «квартирного вопроса». Но иных предложений к ним пока не поступало.

Марина ЩЕРБИНИНА