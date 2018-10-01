Коми приняла участников Баренцева Регионального Совета

На минувшей неделе в столицу Коми на очередное заседание Баренцева Регионального Совета (БРС) съехались представители стран – участниц Регионального Совета Баренцева/Евроарктического региона.

От имени республиканского правительства российских и иностранных гостей поприветствовала первый зампред правительства Коми Лариса Максимова. Она поблагодарила руководство БРС за выбор республики в качестве площадки для встречи и пожелала участникам плодотворной работы.

В ходе заседания о проделанной работе отчитались председатель Баренцева Регионального Совета Рангхильд Вассвик, представитель Комитета старших должностных лиц от МИДа Швеции Ева Экмехаг, руководитель Международного Баренцева Секретариата Томас Халлберг, а также представители регионов.

Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение совместного Баренцева транспортного плана. Его разработка и реализация послужат укреплению транспортных связей между Баренцевым регионом и мировым рынком. Новый транспортный план будет учитывать национальные интересы стран – участниц БРС, содержать конкретные позиции по улучшению транспортных схем, создаст новые возможности в международной торговле и развитии туризма в Баренцевом регионе. Ожидается, что план будет принят в конце 2019 года и его реализация начнется с 2020 года.

Также участники заседания обсудили мероприятия в рамках празднования 25-летия Баренцева сотрудничества: план юбилейного мероприятия «Культурное разнообразие Баренцева региона» представил председатель Баренцева регионального молодежного совета Тим Андерссон. Юбилей отмечается в 2018 году и должен стать импульсом поиска новых направлений взаимодействия регионов, в том числе в рамках арктических саммитов.

Баренцев Региональный Совет существует в качестве органа регионального взаимодействия Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), который был создан в 1993 году Россией, Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Комиссией европейских сообществ. Баренцев Региональный Совет объединяет губернаторов и представителей регионов – участников Баренцева сотрудничества.

Коми участвует в Баренцевом сотрудничестве с 2002 года. Это направление международной деятельности включено в числе приоритетных в Стратегию социально-экономического развития республики на период до 2020 года. Участие Коми в СБЕР способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития, укреплению доверия, стабильности и добрососедства со всеми Баренц-регионами.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru