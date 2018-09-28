Таланты Арктики отдохнули в «Черноморской зорьке»

В Анапе завершилась творческая смена в рамках международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети», в которой наряду с ребятами из Коми приняли участие школьники из других северных регионов страны.

Цель образовательного проекта – поддержка талантливых детей – представителей коренных народов Севера, сохранение и популяризация их культурных ценностей и традиционного образа жизни. С инициативой реализовать первый в сфере образования проект для детей коренных народов Арктической зоны выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Реализуется он совместно с Ассоциацией «Талантливая молодежь», Общероссийской общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», Благотворительным фондом поддержки коренных малочисленных народов РФ и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Поиск талантов проходил в формате конкурса, который был объявлен в конце 2017 года. Правительством России и Федеральным агентством по делам национальностей реализацию этого проекта было решено провести на базе санатория правительства Коми «Черноморская зорька» в Анапе.

От республики в смене приняла участие группа детей из Воркуты. Отдохнуть, завести новые знакомства и приобрести новые знания и умения также смогли одаренные дети Республики Карелия, Мурманской области, Ненецкого округа, Ямало-Ненецкого округа, Ханты-Мансийского округа, Саратовской области, Таймыра. Программа работы с юными талантами была посвящена старту в 2019 году в России Международного года языков коренных народов под эгидой ЮНЕСКО, и одним из главных направлений работы над проектом стало изучение и включение в литературную основу фильмов фольклорного материала на языках коренных народов – участников проекта.

Под руководством известных художников, режиссеров и операторов дети в интерактивной форме учились работать с литературной основой и снимать фильмы из цикла «Арктическая сказка».

Открывая смену, глава Коми Сергей Гапликов отметил, что этот проект – часть большой работы, проводимой в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом России и стартующего в 2019 году.

– Мы хотим на этой площадке показать красоту, уникальность и многообразие наших культур, языков и всего, чем богата наша страна. Это удивительно, когда дети, столь глубоко чувствующие позитив и внутренний мир друг друга, делятся, обмениваются и влюбляются не только в свою историю, культуру и язык, но и во все окружающее. И здесь, в «Черноморской зорьке», мы создали для наших детей такую уникальную возможность, – сказал Сергей Гапликов.

Во время смены мастер-классы и практикумы для детей провели известные деятели кино и телевидения Николай Волков, Лариса Вербицкая, Марина Курчевская, режиссер-аниматор Сергей Меринов, федеральный эксперт молодежных проектов, кандидат философских наук Анжела Аллаярова, хореограф чукотского ансамбля «Эргырон» Светлана Гиуна, знаменитые косторезы из Салехарда Инна и Виктор Ядне, студентка Санкт-Петербургского института народов Севера – золотой голос Арктики Рагтына Тымкыль. В программе творческой смены большое внимание было уделено мероприятиям, основанным на использовании родных языков. С ребятами работали зарубежные лингвисты – специалисты по языкам коренных народов Севера.

Как рассказал «Республике» участник смены 14-летний воркутинец Глеб Перепелов, больше всего ему запомнились мастер-классы по озвучке Диомида Виноградова.

– Мне было интересно узнать, как он сам говорит за разных персонажей. Например, за Карлсона и Микки-Мауса. Мне бы хотелось научиться так же говорить и ездить по лагерям, – рассказал школьник. – Еще понравился мастер-класс косторезов, я сам вырезал по кости и сделал подарок своему дедушке, это было очень интересно. Я подружился с ребятами из НАО, они очень веселые и в меру скромные, хорошо знают свой коренной ненецкий язык и свободно на нем разговаривают.

Глеб Перепелов рассказал, что коми язык знает только в рамках школьной программы, но после смены ему очень захотелось выучить его и свободно разговаривать:

– Это очень здорово – разговаривать на языке, который не все знают. Это было бы моей изюминкой.

По словам школьника, смена позволила ему открыть в себе силу воли и театральные способности. И что очень важно – приобрести новых друзей в других городах.

К концу смены силами мастеров и юных талантов был снят цикл фильмов по мотивам северного фольклора. Продолжением проекта станет создание Арктической медиашколы в Москве для одаренных детей северных и арктических территорий.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru