Республика готова к зиме

В правительстве Коми обсудили готовность жилищно-коммунальной, газовой и энергетической отраслей к сезону холодов. Судя по докладу заместителя председателя правительства республики – министра энергетики, ЖКХ и тарифов Константина Лазарева, к отопительному периоду регион полностью готов.

Константин Лазарев отметил, что готовиться к подключению тепла в этом году пришлось ускоренными темпами: из-за холодного начала лета батареи даже в южной части Коми окончательно остыли только к середине июня, а не в середине мая, как это обычно бывает. Тем не менее все удалось сделать без срывов и в установленные сроки. На сегодня теплом обеспечено сто процентов учреждений социальной сферы, завершается плановая подача тепла в жилые дома.

На 25 сентября к зиме было готово 385 котельных из 386, заминка произошла с котельной «Сысольское шоссе-17», которая передана на обслуживание МУП «Управление капитального ремонта», где сейчас решается вопрос по признанию ее общедомовым имуществом для трех многоквартирных домов. Как пояснили «Республике» в администрации Сыктывкара, МУП «УКР» проводит работы по ремонту оборудования котельной, которое нуждается в серьезной реконструкции.

Что касается жилых домов, то к отопительному сезону готовность составляет 99,1 процента. В частности, стопроцентная готовность, по данным Константина Лазарева, не была достигнута в Сыктывкаре, Печоре, Вуктыле, Сосногорске, Усть-Цилемском районе. Что касается тепловых сетей, то их степень готовности в целом по Коми на начало недели была 99,5 процента, водопроводных – 98,4 процента, канализационных – 98,7 процента. В этом году заменили 101 процент тепловых сетей от планового показателя, а водопроводных – 90 процентов от плана. Впрочем, работы еще продолжаются и завершиться должны к концу октября, на прохождение отопительного периода это никак повлиять не должно. Уровень готовности объектов газового и энергетического комплексов к зиме на 25 сентября составлял 99 процентов.

В муниципалитетах продолжается формирование запасов топлива, причем в районы с ограниченным сроком навигации уже завезено необходимое количество угля.

Константин Лазарев отметил, что в целом по Коми сокращаются долги за коммунальные услуги. Задолженность потребителей перед предприятиями ЖКХ сейчас составляет 7753,9 миллиона рублей, это меньше на 132,4 миллиона (1,7 процента), чем в начале года. Если смотреть по отдельным категориям, то долги населения стали меньше на 275,7 миллиона рублей (5,8 процента), у муниципальных учреждений – на 267 миллионов (12 процентов). Муниципалы сократили долги благодаря дополнительной помощи из республиканского бюджета. Напомним, в мае этого года глава Коми Сергей Гапликов поставил перед правительством региона задачу – снизить долги за ЖКУ.

Для стабильной работы предприятий ЖКХ в бюджете республики на этот год предусмотрены субсидии на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций – 1809,8 миллиона рублей. Фактически эти деньги – разница между тем, что в реальности платит потребитель в соответствии с тарифами и индексами их роста, и тем, сколько на самом деле стоит, например, теплоснабжение в том или ином населенном пункте, – в небольших поселках котельные нередко убыточны.

Особое внимание на заседании уделили теплоснабжению Инты. Там сейчас банкротится ООО «Тепловая компания», но отопительный сезон все же начали в положенные сроки, актуализировали городскую схему теплоснабжения, а единой теплоснабжающей организацией там теперь будет филиал «Коми» ПАО «Т Плюс».

И если в целом долги за коммунальные ресурсы снизились, то в области теплоснабжения ситуация пока остается сложной. Как сообщил и.о. директора регионального филиала «Т Плюс» Андрей Маруськин, за год по филиалу дебиторская задолженность потребителей выросла на 128 миллионов рублей.

Также на заседании выступили первый заместитель директора – главный инженер филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» Михаил Пузиков и генеральный директор Коми тепловой компании Юрий Линчук, доложившие о проделанной работе. Юрий Линчук сообщил, что, несмотря на финансовые сложности, которые испытывает компания, все, что намечалось сделать в плане подготовки к отопительному сезону, сделано. В частности, проведены уникальные для республики по масштабам и примененным технологиям работы, например, замена старых котлов на современные в котельных Койгородского, Корткеросского и Усть-Куломского районов, ремонт котла в Емве.

Мэр Ухты Магомед Османов задал вопрос Юрию Линчуку по поводу разрешения ситуации в Яреге, где больше 50 домов не отапливаются, по его информации, из-за того, что у Коми тепловой компании задолженность перед предприятием «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» порядка 11 миллионов рублей. Юрий Линчук сослался на то, что предприятие, перед которым КТК в долгу, недавно установило узел учета и сейчас нужно заключить договор по этому узлу, что для тепловиков не будет выгодно с учетом оптовой покупки тепла и его продажи в розницу за меньшие деньги. Поэтому гендиректор КТК предложил изменить схему теплоснабжения Яреги, пусть «ЛУКОЙЛ-Энергосервис» будет единой теплоснабжающей организацией, а КТК – транспортировщиком тепла. Магомед Османов заявил, что готов подписать соответствующий договор.

Сергей Гапликов прокомментировал, что сейчас вопрос надо оперативно решить, но заниматься этим надо было гораздо раньше. Заодно он напомнил властям Усинска, что давно пора заключить договор по обслуживанию электрических сетей.

В финале заседания руководитель региона поручил министерству энергетики, ЖКХ и тарифов республики оценить реальную потребность региона в запасах топлива совместно с Коми тепловой компанией, актуализировать нормативы формирования таких запасов. Главам городов и районов следует исправить все выявленные недочеты в подготовке к зиме до 15 ноября.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru