От монеты до обрези

Гостям Нацбанка рассказали, как сохранить и приумножить капитал

В субботу в Сыктывкаре в Отделении Банка России по Республике Коми состоялся традиционный день открытых дверей. В гостях у регионального отделения побывали без малого две с половиной сотни человек – от дошколят, самому младшему из которых едва исполнилось два года, до пенсионеров. Посетители познакомились с историей банка, узнали, что такое инфляция, как защитить свою банковскую карту, какие бывают виды финансового мошенничества, могли определить уровень своей финансовой грамотности.

Для детей организовали конкурсы, игры и викторины. Желающие могли получить и «пачку денег», а точнее – сувенирный брикет с обрезью из уничтоженных купюр.

Посетителей приветствовал управляющий отделением Глеб Чирков. Он отметил, что день открытых дверей отделение проводит уже третий раз и в этом году главными героями мероприятия стали волонтеры финансового просвещения.

– Это те люди, которые, не дожидаясь повсеместного внедрения в учебные программы обязательных курсов по финансовой грамотности, по собственной инициативе проводят различные просветительские мероприятия с целью повышения финансовой грамотности. Волонтеры благодаря своим опыту и знаниям реально помогают гражданам разобраться в хитросплетениях финансового рынка и многообразии его услуг, учат рационально подходить к планированию личных бюджетов, соотносить доходы и расходы, быть бдительными при решении финансовых вопросов. Сегодня для наших гостей волонтерами подготовлена разнообразная информационная и лекционная программа, – сообщил Глеб Чирков.

На тематических площадках гости знакомились с деятельностью главного банка и эмиссионного центра страны – Банка России, узнали о сути денежно-кредитной политики, о механизмах инфляции, о видах и формах финансового мошенничества. Желающие побывали в «уголке кассового работника», где демонстрировались пересчет, сортировка и упаковка монет и банкнот. Также в оборудованной фотозоне посетители фотографировались с образцами банкнот разных номиналов.

Интерес вызвала площадка «Финкульт.инфо», где была представлена просветительская продукция Банка России. Гостям рассказали и о сайте «Финансовая культура» (fincult.info), на котором можно самостоятельно узнать все о деньгах и обращении с ними, о том, как сохранить свой капитал и приумножить его.

Например, Банк России предлагает советы тем, кто планирует взять кредит. Рекомендации просты и вроде бы очевидны, но очень часто потенциальные заемщики действуют не раздумывая. Поэтому эксперты Банка России рекомендуют: «Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, насколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и как вы будете возвращать полученную сумму. Учитывайте не только свою зарплату или пенсию, но и возможные сложные обстоятельства. Увольнение, болезнь или кризис могут нарушить самый тщательно продуманный план». Для тех же, кто затрудняется с составлением индивидуального финансового плана, дана конкретная рекомендация: размер ежемесячного платежа по кредиту не должен превышать 35 процентов ежемесячного дохода заемщика.

По словам специалистов, самая распространенная ошибка заемщика при получении кредита (в том числе потребительского) – не читать договор. Если подписал, как говорится, не глядя, веря сотрудникам банка на слово, то не стоит удивляться неприятным «сюрпризам»: например, по факту сумма платежей может в два-три раза превышать стоимость покупки. Еще одна распространенная оплошность: просрочка платежа. Иные граждане бывают убеждены в том, что два-три дня роли не играют, банк «потерпит». А на деле просрочка может привести к значительному «удорожанию» займа, и винить в этом заемщик должен лишь самого себя: взятые обязательства необходимо выполнять в срок.

Если людей в возрасте интересовало прежде всего приумножение капитала и защита от мошенников, то финансовый ликбез для малышей начали с азов: им предложили «Сказку про денежки». В игровой форме дети знакомились с монетами и купюрами, учились их считать, а также узнали, как заканчивается «жизнь» банкнот, с которыми обращались не очень бережно. «Изношенные» за годы пользования купюры превращаются в обрезь – сувенирные брикеты с такой «нарезкой» сотрудники банка дарили гостям. И дети, и взрослые охотно разбирали «брикеты денег» – каждому хотелось подержать в руках несколько сотен тысяч рублей, пусть даже и превращенных в бумажную крошку. Младшеклассники, конечно же, мечтали склеить из обрези купюру. Но специалисты заверили, что это невозможно.

Для студентов финансовые волонтеры организовали игру, в которой каждый из участников получил свою «легенду»: кто-то «рекламировал» некий банк, кто-то ломбард, микрофинансовую организацию, кредитный потребительский кооператив. По мини-презентации другие игроки должны были угадать, можно ли доверять этой структуре или заманчивые условия предлагают мошенники. По итогам игры участники сделали вывод, что опасность таится в деталях – например, вымышленный банк предлагал клиентам вклады под привлекательный процент, заверяя, что вклады застрахованы. Но при этом очень мелким шрифтом было приписано, что застрахованы деньги вкладчиков некоей страховой компанией, то есть в государственную программу страхования вкладов «банк» не входит. И этот факт для клиента – уже повод задуматься.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Отделением Банка России по РК