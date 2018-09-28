Ольга Медведева: «РДШ – это территория новых возможностей»

В сентябре 2016 года в школах страны был дан старт работе Российского движения школьников. В том же году двадцать школ Республики Коми вошли в число участников пилотного проекта по реализации РДШ. О том, что нового внесло в жизнь наших школьников это движение и какие перспективы перед ними открывает участие в нем, в интервью «Республике» рассказала председатель регионального отделения РДШ Ольга Медведева.

– Как любое глобальное начинание, эта инициатива в некоторых школах была встречена с настороженностью. Не всем педагогам было понятно, какая в этом необходимость, если воспитательная работа и без того ведется в каждой школе. Что изменилось сегодня?

– После развала пионерской организации взамен ничего не пришло. В регионах детские организации остались, только держались они на энтузиастах, понимающих, что детям нужна социально значимая деятельность. Был, конечно, закон о государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений, но его нельзя назвать активно работающим.

15 лет назад в Коми создал и Ассоциацию детских организаций. Я была ее первым председателем. Мы тогда два или три года потратили на объединение небольших муниципальных организаций в одну единую ассоциацию, чтобы вместе делать что-то весомое и полезное. И хотя не было серьезной финансовой или организационной государственной поддержки, проводили какие-то мероприятия, реализовывали проекты, сами получали республиканские гранты. С приходом РДШ мы, можно сказать, вздохнули, потому что наконец-то государством было признано, что детские общественные организации нужны, они способствуют реализации и развитию детских инициатив. Сейчас успех работы площадок РДШ в республике в основном строится на деятельности тех организаций, которые были сформированы ранее и успешно стартовали.

– Что значит «успешно стартовали»? Ведь они наверняка уже работали, что-то делали и раньше?

– Конечно, они работали каждый по своим программам, участвовали в различных конкурсах. Но когда нет системного финансирования со стороны государства, все это не настолько масштабно и серьезно. Сейчас есть не только финансирование, но еще и мощная информационная поддержка детских инициатив. Безусловно, финансирование не означает, что деньги даются на все, что хотите.

Я уже лет 20 занимаюсь детским движением и хочу сказать, что впервые с приходом РДШ министерство образования очень активно стало поддерживать нас. Мы провели пять недельных республиканских слетов. В этом году будет еще два. В прошлом году министерство образования Коми предложило региональному отделению провести две смены в детском лагере «Колос» Кировской области. В этом – уже три тематические смены по профильной программе РДШ. Первая смена была в «Чайке», в ней приняли участие 150 человек. И еще две смены в «Сосновом бору» Кировской области. Программы профильных смен разработаны специально для реализации в загородных лагерях. Только в нынешнем году мы охватили летом более 500 человек. Сами программы летних лагерей строятся так, чтобы ребята получали базовые знания о Российском движении школьников и познакомились с теми конкурсами и акциями, которые проводятся в течение года.

– Что конкретно это дает детям и насколько они сами в этом заинтересованы?

– После смены в «Сосновом бору» мы запросили обратную связь от родителей и детей и получили оценки «хорошо» или «отлично». Участники мониторинга в основном отмечали полезность и увлекательность программы, насыщенность интересными событиями. Интерес детей к РДШ показывает и статистика. К примеру, акция «Сила РДШ», направленная на здоровый образ жизни, в прошлом году собрала 90 тысяч участников по всей стране, а в Коми – две тысячи. В этом году по стране в ней приняли участие уже больше двухсот тысяч ребят, в Коми – более семи тысяч.

Участники акции, которая проводится в России в один день, могут продемонстрировать 18 видов подтягивания на турнике. И участниками, и судьями являются сами ребята, а взрослые им помогают. Когда один школьник подтягивается, его сверстник стоит рядом и подсчитывает число подтягиваний, наблюдает за правильностью выполнения задания. Результаты соревнований направляются в центр, в Москву. Там подводятся всероссийские и региональные итоги. Такого рода событий у нас в республике раньше не было.

На федеральном уровне сейчас проводятся масштабные мероприятия, которых тоже еще не было. Например, один из таких масштабных и очень интересных – Большой школьный пикник. В первой половине этого года в РДШ было объявлено несколько конкурсов: «На старт, экоотряды», «Юный фермер», «Медиашкола», «Школьные музеи», «Послы добра». Финалистов этих конкурсов пригласили в Москву, где они неделю жили в хорошей гостинице, для них была подготовлена великолепная образовательная программа. Например, юные экологи встречались с Николаем Дроздовым. Думаю, ни один учитель экологии не сможет дать за час столько, сколько дал детям Николай Дроздов. Коми на этом конкурсе представляла команда из сыктывкарского детского дома №3. Участники финала конкурса «Медиашкола» проходили образовательную программу в «Останкино».

А когда в последний раз на федеральном уровне собирали ребят со всей страны на конкурс «Школьные музеи»? В финале этого конкурса дети посетили музей-заповедник «Горки Ленинские», а образовательная часть прошла в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Ведь нам есть что представить на этом конкурсе – по данным республиканского министерства образования, в половине школ есть свои музеи, а в этом конкурсе от Коми участвовало всего 12.

– Если это мало, то чем объясняется такая неактивность?

– Думаю, что инициативы, которые предлагает РДШ (а инициативы РДШ – это предложения детского сообщества), не смогли пока завоевать нужного авторитета. Иначе как объяснить? Если бы дети знали, что победившие в конкурсах получат не только диплом или грамоту, но еще и интереснейшую бесплатную поездку в Москву, разве бы они отказались? А в Москву поехали представители только двух музеев: команда выльгортской школы с проектом виртуального музея о Великой Отечественной войне и команда воркутинского Дворца детского творчества с музейным проектом «Пионерское детство».

Или, например, проект «Школа дизайна», задача которого – выявить хорошо рисующих детей. Причем совсем не обязательно, чтобы ребята учились в художественной школе. В делегации от Коми было четыре ребенка, которые стали финалистами этого конкурса. Причем трое из них не посещали занятий в художественной школе. По рисунку девочки из Объячевской школы Аделины Васильевой была выпущена открытка, на которой указано имя, возраст и место жительства художницы. Согласитесь, это же для ребенка большое событие.

Поучаствовали наши дети и в первом Всероссийском космическом фестивале. Надо было просто оформить заявку и приложить свой проект. В прошлом году по стране было около двух тысяч заявок на этот конкурс, в финал прошли 76 человек. 74 победителя, из которых двое ребят из Коми, были награждены поездкой на Байконур. Разве это не интересно? Некоторые взрослые даже мечтать не могли о таком событии в жизни, а тут не просто дети поехали на Байконур, но еще проводили в космос председателя Российского движения школьников Сергея Рязанского. Полет экипажа, командиром которого был Герой России – наш председатель, продолжался целых полгода. Он ежедневно радовал подписчиков публичной страницы в социальной сети фотографиями Земли, сделанными с орбиты.

Вообще, в РДШ очень интересные инициативы. Но в республике пока не очень активно подключаются дети, родители, педагоги. То ли еще нет доверия к новой организации, то ли просто ребята и их педагоги не верят в свои силы. А ведь помимо интересных поездок победителям обычно дарят целый комплект подарков.

– Сколько школ в Коми уже подключились к РДШ?

– Сейчас это 251 образовательная организация – около 70 процентов. Нельзя сказать, что все образовательные организации, которые включены в региональный реестр, активно участвуют во всем. Всегда есть активные, а есть наблюдающие за активностью других.

– Почему остальные не торопятся присоединяться?

– Думаю, многолетняя система срабатывает: сколько-нибудь значимые события происходят только на уровне школы или муниципалитета. Еще одной причиной может быть то, о чем упоминала ранее, – незнание или неверие, что участие в этих конкурсах на самом деле открывает новые перспективы для развития детей.

Практика показывает: где директор школы сам лично заинтересован, там зачастую все хорошо.

Еще одна причина невысокой активности – нехватка в школах молодых, инициативных педагогов. Поэтому один из блоков Российского движения школьников посвящен работе со студентами педвузов, чтобы они приходили на практику к нам, в школы, где есть РДШ.

Кому-то для начала серьезной работы в РДШ не хватает информации. За последний год я объездила почти всю республику: проводила семинары, встречи с детьми, педагогами, собрания с родителями, чтобы, как говорится, из первых рук донести информацию.

– Может, причина в том, что педагоги сегодня настолько перегружены, что вникать в какие-то положения о конкурсе им уже совершенно некогда?

– Рутинной работы, конечно, в школах много. Но никто ведь не требует все и сразу. Если, например, в школе есть музей – почитайте положение о профильном конкурсе. Условия участия вполне выполнимые.

Вот, например, был конкурс «РДШ – территория самоуправления». Почему бы школам в нем не поучаствовать? Орган ученического самоуправления должен быть в каждой школе. В законе об образовании это четко прописано. На конкурс нужно было всего лишь отправить положение и план работы органа ученического самоуправления, прислать список участников, заявку и видеоролик одного из мероприятий, который орган ученического самоуправления организовал и провел. Что тут сложного? Но знаете, сколько у нас было заявок? Тридцать семь. Это из 334 школ республики. В положении о конкурсе было написано, что победителей, а это сто команд по пять человек, пригласят на форум во Всероссийский детский центр «Орленок», где ребята получат возможность выиграть от 100 до 500 тысяч рублей на оборудование кабинета РДШ в школе.

Команда объячевской школы приняла участие в конкурсе, отправилась в «Орленок» за счет средств Росдетцентра. Ну и выигранные сто тысяч лишними не оказались.

– Во времена нашего пионерского детства на разные пионерские слеты и советы дружины многих приходилось сгонять. Никому это особо не надо было. Как в пионерском, так и в комсомольском движении были, конечно, свои лидеры, но их единицы. Наверное, и в РДШ пойдут только те, кому это интересно.

– Действительно, статистика говорит о том, что социально активных не более семи-десяти процентов. Но мы же и не ждем сто процентов ребят в РДШ. Главное – показать детям возможности, которые предоставляет РДШ, а ребенок пусть сам решит, идти или нет в эту активность.

Беседовала Галина ГАЕВА

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