В Коми пройдет оценка условий труда рабочих мест

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса России до конца этого года работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах сотрудников. Согласно федеральному закону «О специальной оценке условий труда» работодатели должны завершить СОУТ на рабочих местах не позднее 31 декабря.

Эта обязанность распространяется на все компании независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей. Сфера деятельности, в которой работает компания, а также статус предпринимателя (например, малый бизнес), количество сотрудников не играют роли.

Относительно некоторых работников оценка условий труда проводиться не должна. К ним относятся надомники, дистанционные работники и работники, вступившие в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Результаты СОУТ имеют универсальный характер. С их помощью работодатель определяет, какие мероприятия, направленные на улучшение условий труда, необходимо реализовать, какими средствами защиты обеспечить сотрудников, кого из них необходимо направить на медицинские осмотры и так далее.

Для работников результаты СОУТ важны как инструмент, обеспечивающий предоставление им социальных гарантий: повышение оплаты труда за работу во вредных условиях, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, выдача молока, подтверждение права на льготную пенсию и другое. Непроведение работодателем СОУТ приведет к административному наказанию в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Роман СЕМЕНОВ