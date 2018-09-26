Признание на федеральном уровне

Муниципальные общественные советы республики победили в российском конкурсе

Член Общественной палаты России и Общественной палаты Коми Анна Чуракова и ее коллега по республиканской палате руководитель Ассоциации ТОС в регионе Дмитрий Сизев приняли участие во всероссийском форуме «Сообщество», который состоялся на прошлой неделе в Калининграде. Общественники оказались одними из немногих, кто вернулся домой с наградами: три муниципальных общественных совета республики стали победителями федерального конкурса.

От Коми на участие в конкурсе муниципальных общественных советов (их еще называют муниципальными палатами) было подано четыре заявки – от Воркуты, Усинска, села Ыб и сыктывкарского поселка Максаковка. Победителями признаны общественные советы заполярного города, сельский и поселковый. Усинск тоже наверняка мог бы победить, но не успел подготовить презентацию.

Как рассказал Дмитрий Сизев, было неожиданно и очень приятно, когда его трижды приглашали для получения наград. Это свидетельство того, что в Коми очень высокая гражданская активность, которую умело направляет Общественная палата региона, помогая активистам на местах во всех начинаниях.

По словам председателя палаты Галины Киселевой, формирование общественного совета Максаковки проходило буквально на ее глазах. Собрались молодые активные жители и задались вопросом, как сделать жизнь в родном поселке лучше и комфортнее. И не просто предъявили претензии, а тщательно изучили имеющиеся возможности и способы решения проблем. При этом не стеснялись задавать властям неудобные вопросы и даже обращаться на республиканский уровень, если решение зависело от какого-то министерства или ведомства.

Например, многодетных матерей не устраивало, что на прием к педиатру приходится возить детей в соседний поселок Краснозатонский. Казалось бы, в чем проблема: автобус довезет, но ведь в Максаковке есть помещение для медучреждения, почему бы не сделать медицинское обслуживание ближе к людям? И активисты своего добились. Точно так же оперативно максаковцы взялись за решение «мусорной» проблемы – вышли на уборку поселка, за ними потянулись и другие жители. Неравнодушие и грамотно выстроенная работа дали свои результаты, а теперь еще и признание на федеральном уровне.

В сыктывдинском селе Ыб несколько иные реалии – близость к этнопарку сельчане постарались использовать для развития населенного пункта, сделав ставку на сельский туризм. Здесь разработан туристический маршрут – показав местные красоты, жители предлагают туристам свою разнообразную экологически чистую и полезную продукцию. Тем самым частично решается проблема безработицы. Есть дело активистам и до односельчан, злоупотребляющих спиртным, с которыми они проводят воспитательную работу. В итоге общественный совет села заменил собой и власть, и участкового уполномоченного, и другие структуры, но воздействуя не карательными мерами, а вовлекая односельчан в производство и нужные для общего блага дела.

А эффективность общественного совета Воркуты – заслуга в том числе и градоначальника заполярного города Игоря Гурьева, который сам ставит острые вопросы и старается во всем помогать общественным активистам.

Как отметили Дмитрий Сизев и Анна Чуракова, такого рода форумы полезны уже хотя бы тем, что можно сравнить свой регион с другими, научиться новому и поделиться собственными наработками. Коми на фоне других регионов выглядит достаточно выигрышно.

– Республика Коми – один из лидеров по возможностям реализации общественных инициатив. Есть множество институтов, где подскажут, куда обратиться и как воплотить проект в жизнь. Гражданская активность у нас цветет, есть общественные советы, ТОСы, старосты, Ассоциация советов муниципальных образований, гранты, федеральные и республиканские конкурсы, – подчеркнул Дмитрий Сизев. – Может быть, это прозвучит необычно, но в кулуарах форума общественную сферу сравнили с кухней. Еда должна быть разнообразной, нельзя кушать только котлеты. То же самое и в общественной сфере. Образно говоря, ТОСы – это котлеты, а есть и другие формы, и их надо активно использовать.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы ОП РК