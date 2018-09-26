Коми театр открывает творческий сезон

На этой неделе открывает XXVII творческий сезон Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми. Вечером 28 сентября зрителям представят концерт «Ми – комиöн сьылысь колипъяс» («Коми соловьи»). Прозвучат как народные песни, так и песни современных авторов.

Как сообщили «Республике» в театре, в осенней афише – лучшие спектакли театра за последние несколько лет, неоднократно собиравшие аншлаги. Это комедии «Во всем виноват Париж», «Кабаре «Сысольский кот», «Женись, сынок, женись», «Свидания у черемухи», музыкальные спектакли «Душа пармы», «Биармия». Пройдет показ мировой классики – комедии Лопе де Вега «Учитель танцев».

В августе в театре состоялись первые репетиции нового спектакля «Шуйгун» («Левша»). Их провел московский режиссер, преподаватель театрального института имени Бориса Щукина Валерий Маркин. Пьесу по мотивам известной повести Николая Лескова написала поэтесса Анжелика Елфимова. По задумке создателей лесковский сказ обрел форму мюзикла. Музыку к нему написал московский композитор Дмитрий Волков, который был автором музыки к спектаклю «Биармия», поставленному в театре в прошлом году. Премьера «Шуйгун» запланирована на начало декабря.

Сейчас труппа репетирует спектакль «Югыд кодзув» («Звезда неугасимая»). Это драматическая поэма по биографии, письмам и произведениям коми драматурга, поэта, журналиста Виктора Савина. Спектакль посвящен 130-летию со дня его рождения. Зрители увидят «Югыд кодзув» в начале ноября.

В прошлом году семь выпускников Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном театре имени Евгения Вахтангова начали работу в коми театре. В этом году еще один их однокурсник пополнил театральную труппу. Это сыктывкарец Роман Поличенко, который вернулся домой после прохождения службы в рядах Российской армии.

Артур АРТЕЕВ

Фото spravka11.ru