Госсовет Коми принял закон о поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности. Существуют разные формы поощрения волонтеров: приглашение на культурно-массовые мероприятия, бесплатные билеты в кино и музеи, абонементы в спортзалы, льготный проезд на общественном транспорте, благодарности, подарки и сувениры и даже размещение на Доске почета. В то же время 91 процент опрошенных российских добровольцев, когда-либо получавших поощрения, заявили, что продолжили бы заниматься волонтерством и без поощрений. Достаточно ли волонтеру «спасибо»?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Волонтерство у россиян в крови, и потребность помогать ближнему воспитывается с малых лет в семье. Это здорово. Тем более необходимо поощрять светлые порывы, хоть волонтеры об этом и не просят. Благодарность всегда приятна, а особенно общественная признательность за бескорыстный труд волонтера.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва», Удорский район:

– Считаю, что волонтеру перечисленных поощрений достаточно. Кто гайдаровских тимуровцев материально вознаграждал? Волонтерство – это осознанная деятельность молодого человека, его туда никто за уши не тянет, он идет заниматься добрыми делами, так как чувствует в этом необходимость, порыв души. Если волонтеру оплачивать его работу, то это уже не волонтерство, а что-то другое.

Наталья Бутрим, координатор добровольческого движения «От сердца к сердцу» СГУ имени Питирима Сорокина:

– На мой взгляд, благодарность добровольцу всегда уместна и даже необходима, чтобы было у него внутреннее понимание и осознание нужности того, что он делает. Всегда искреннее и сердечное спасибо дороже всех подарков. Дополнительной мотивацией добровольцев может быть общественное признание, атрибутика как элемент принадлежности к добровольцам, другие формы поощрения. Мне очень понравился пример Воркуты, где в этом году ввели золотую карту для лучших добровольцев города. Прекрасный пример поддержки добровольчества на уровне муниципалитета.

Надежда Беляева, председатель Прилузского райсовета ветеранов:

– Я работаю с «серебряными» волонтерами, то есть с ветеранами. В своих анкетах они ответили, что им достаточно доброго слова и «спасибо». В то же время, если волонтеров пригласят на концерт или выставку бесплатно, это будет здорово.

Клавдия Жомерчук, директор Дворца творчества Инты:

– По вопросу о поощрении добровольцев в условиях северного города Инты, скорее, нам достаточно «спасибо». Предлагаемые форматы благодарности в нашем городе доступны без поощрительной системы. В больших городах, где разно-образная инфраструктура, стимулирование волонтеров через предоставление возможностей посещения выставок, театров, концертов, музеев, пользование общественным транспортом и так далее было бы совсем не плохо. Волонтеры-дети и волонтеры-взрослые тоже нуждаются во внимании.

Татьяна Каракчиева, заведующая филиалом Дома культуры Серегово:

– Волонтерское движение изначально предполагает участие без обязательств. У нас, у сельчан, как и в бюджете поселения, никогда не хватает денег, а проблемы случаются разные. Пропал, скажем, ребенок или заблудился теленок, откуда у сельчанина средства, чтобы нанять людей за деньги, а участие и сочувствие односельчан помогают в любой ситуации. Раньше нас называли тимуровцами, а нынче это волонтеры – добровольцы. С самого раннего детства приобщение к этому движению воспитывает умение сочувствовать и помогать на безвозмездной основе. Не все измеряется деньгами. А поощрять благодарностью и признанием лучших – пример и призыв для остальных быть в этом движении лучшим, проявлять инициативу.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Волонтерская деятельность, а ранее тимуровская, – общественная работа без оплаты, иначе это уже работа без оформления трудовых отношений. Ведь у нас общественной работой без оплаты занимаются многие, как, например, председатели и члены советов домов, эксперты общественной палаты и прочие. Считаю, что оплаты не должно быть. Помощь должна быть бескорыстной и анонимной.

Павел Дуркин, пенсионер МВД, Усть-Цилемский район:

– Слова благодарности заслуживают все добровольцы. Безусловно, поддержка этому движению необходима, в том числе и форма поощрений, которую можно и расширить. Их добровольческие заслуги будут примером, прежде всего для их близких, и в целом помогут в воспитании подрастающего поколения.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорск:

– Приглашение на культурно-массовые мероприятия, бесплатные билеты в кино и музеи, абонементы в спортзалы, конечно, лучше, чем «спасибо», они просто скромничают, честные и порядочные люди. Если есть желание заниматься волонтерством – с поощрением или без – не важно, значит, еще не все потеряно, мы люди.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Волонтерская деятельность должна поощряться. Я бы разделил волонтерство на выездную деятельность, когда сам выезд в знаковое место – это познавательное поощрение, например, Сочи, Арктические острова, Байкал (неслучайно там действует конкурсный отбор). И есть повседневная, не такая яркая, не всегда интересная, но необходимая деятельность. Может быть, есть возможность в трудовой стаж засчитывать с каким-либо коэффициентом (хотя об этом молодежь не задумывается). Могут быть привлекательными волонтерские смены в лагерях отдыха.

Александр Лютоев, замглавного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Настоящему волонтеру (просто неравнодушному к какой-либо проблеме человеку) даже спасибо не надо за его добрые дела. Выполняя любую работу: помогая пенсионерам, инвалидам, в организации мероприятия, в уборке берега реки или леса от мусора, он и так должен чувствовать значимость своей работы и получать от нее удовлетворение.

Себя волонтером не считаю, но по возможности стараюсь помогать людям, природе. А удовлетворение, например, от того, что ты очистил участок леса от мусора, приходит само. Поощрять в какой-то мере надо детей и подростков, но не за добрые дела, иначе они будут считать, что и за волонтерскую работу ему должны платить (если не деньгами, то подарками, призами, грамотами). Ребенок должен воспринимать поощрение (грамоту, диплом, чай с выпечкой, сувениры) за участие в конкурсе, мероприятии при подведении итогов как нечто объединяющее общим делом, но не как плату.

Манефа Лушкова, председатель райсовета ветеранов, Сысольский район:

– По-моему, моральные публичные поощрения необходимы. Это нужно не столько сегодняшним волонтерам, сколько для привлечения и притока новых волонтеров.

Василий Лютоев, руководитель МАУ «Усть-Вымспорткомплекс»:

– Волонтер на то и волонтер, чтобы работать бесплатно. Но если у организаторов мероприятия есть возможность поощрить волонтера (обеспечить формой, питанием, льготным проездом на общественном транспорте, благодарственным письмом и так далее), то это надо делать. Главное, чтобы это поощрение не стало обязательным условием участия волонтера в его деятельности.

Екатерина Сорокина, специалист по кадрам, Княжпогостский район:

– Думаю, кроме всего перечисленного, им необходимо оплачивать проезд к месту культурно-массовых мероприятий. К тому же я скажу, «спасибо» волонтерам недостаточно, ведь они тратят свои силы, время.

Подготовила Лина ПЕРОВА

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.