Паралимпийцы из Коми завершают сборы в Финляндии

3 октября паралимпийцы Иван Голубков и Мария Иовлева завершат учебно-тренировочные мероприятия в Финляндии, где готовились в составе сборной России. Впереди у спортсменов непростой сезон, их ждут не только этапы Кубка мира, но и чемпионат мира. О том, как прошла подготовка, и о дальнейших планах «Респуб-лике» рассказал Иван Голубков.

Как отметил собеседник издания, с 22 июня до 10 июля паралимпийцы готовились в Сочи. После десяти дней отдыха они до 5 августа тренировались в Рыбинске и Пересвете Московской области. Затем российская команда вновь отправилась на базу сочинского лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». С 14 сентября начался заключительный этап предсезонной подготовки – сборы в финском местечке Вуокатти, где приступили к тренировкам на снегу.

– После Финляндии едем домой. Сборы прошли отлично, проделали большой объем работы. Дальше будет небольшой отдых, а в ноябре начнется новый этап подготовки. В следующем году нас ждут ответственные старты – чемпионат России в январе, а также чемпионат мира в канадском городе Принс-Джордж. Первый этап Кубка мира пройдет в декабре. Цели у нас, как и всегда, только побеждать, пытаться показывать максимум на всех стартах, – рассказал Иван Голубков.

Ярослав СЕВРУК