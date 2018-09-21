В обновленный дом – с новыми идеями

Преобразившимися залом и сценой, новыми премьерами и проектами, выступлениями гастрольных коллективов, а также новыми артистами хора, балета и оркестра намерена встречать зрителей в этом году Коми республиканская филармония. «Планов громадье» – таков был условный девиз встречи администрации филармонии с представителями СМИ в минувший вторник.

Первая отрадная новость касалась существенного ремонта зрительного зала, сцены и ее новой одежды, а также замены всех кресел. Нынешним летом при поддержке компании Монди СЛПК в филармонии начался ремонт, которого ждали с начала нулевых.

– На открытии сезона мы приятно удивим зрителя, сделаем ему самый настоящий подарок, – не скрывала радости Мария Балмастова.

Общая сумма финансирования на ремонт при поддержке федерального центра составила 11,5 миллиона рублей. На эти средства помимо прочего были вмонтированы люки для звуковой и электрической развязки, заменены светильники сцены. За летний период подрядчик произвел косметический ремонт стен и потолка, на сцене и в «кармане», переоборудовал гримерку. Дизайн одежды сцены изготовила известная питерская компания, ткань выписывали из Италии. Сегодня идет замена полов в концертном зале, на днях прибудут новые кресла из Башкирии.

Первыми увидят обновленный зал зрители международного фестиваля «Танцуй и пой, Великая Россия», который откроет сцену 13 октября. С этого года в статусе международного – а приобрел он его благодаря участию хореографического ансамбля из Минска «Хорошки» – фестиваль профессиональных коллективов будет проходить до 13 ноября на площадке филармонии. В столице республики соберутся коллективы и артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Минска. «Мы – белорусы!» – спектакль под этим названием о старинных обрядах и праздниках гости презентуют 29 октября. Ансамбль песни и танца «Асъя кыа» как принимающая сторона представит премьерную композицию «Самобытная Ижма» о народном празднике «Луд».

Международный фестиваль, проходящий раз в два года, в Сыктывкаре в новом сезоне начнется с выступления мужского хора Валаамского монастыря (Санкт-Петербург). В концертной программе «Есенин» прозвучат песни и романсы на стихи русского классика, а также старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка.

26 октября зрители впервые увидят концерт «Асъя кыа» «Наш дивный край, что Севером зовется», тогда же ансамбль представит и последний отрывок из известной программы «Север праздничный» – «Самобытная Ижма». Художественный руководитель ансамбля Александр Титаренко подчеркнул, что работа только над этим блоком велась порядка двух лет.

Фестиваль увенчается 12 ноября циклом выступлений Рязанского народного хора имени Попова «Звени, звени, златая Русь». Этот же цикл рязанцы покажут в Ухте 13 ноября.

Официальное открытие сезона филармонии намечено на 19 октября, что, видимо, не случайно, учитывая, что эта дата – день рождения Царскосельского, или Пушкинского, лицея, а в 2019 году великому русскому классику, окончившему данное заведение, исполняется 220 лет. После «Самобытной Ижмы» артисты балета «Асъя кыа» представят вторую премьеру ансамбля. Это одноактный балет «Любовь на острие навахи» в постановке главного балетмейстера ансамбля Дмитрия Бушуева. Это версия знаменитой истории цыганки Кармен из новеллы Проспера Мериме. На суд зрителей будет представлена современная хореография с элементами деми-классики, модерна и уличных танцев.

Коллектив «Вдохновение» в нынешнем году отпразднует свое двадцатилетие. Как отметила художественный руководитель филармонии Марина Канева, юбилейный концерт «Смычок+струны=наша жизнь» будет состоять из двух отделений: струнного квартета «Американский» Антонина Дворжака и выступлений приглашенных артистов.

Поклонники Даниила Крамера вновь увидят любимого музыканта в рамках абонемента джазовой музыки. На сей раз он привезет в Сыктывкар легендарного саксофониста Винсента Хэрринга с концертом «The king of Sаx», который пройдет 20 ноября.

Филармония приняла новые кадры: трех балетных артистов, четырех артистов хора, одного музыканта – баяниста Андрея Плаксюка из Петрозаводска, пополнившего ансамбль «Зарни ёль». Теперь уже экс-баянист, руководитель ансамбля Сергей Гусев полностью уходит в творческие проекты и создание оригинальных программ. Как и в прежнем режиме, ансамбль продолжит работать с лучшими голосами России. В этом сезоне к циклу «Музыка в портретах» присоединятся лауреаты международных конкурсов Ирина Крутова и Сергей Плюснин. К юбилею Александра Пушкина артисты намерены подготовить программу на основе сказок о Золотом Петушке и царе Салтане. Сказка для самых маленьких по произведениям Пушкина будет демонстрироваться в фойе филармонии, возрастной ценз – 0+.

В дни новогодних каникул артисты хора и балета Асъя кыа» вынесут на суд зрителей новый мюзикл для детей «Тайна золотого ключика» по мотивам повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». А также традиционный Рождественский вечер балета и вечер хоровой музыки. Совместно с тремя баритонами – Владиславом Косаревым, Сергеем Плюсниным и Юрием Барковым оркестр ансамбля «Асъя кыа» покажет концерт «Что так сердце растревожено», помимо того – два сольных концерта с заслуженными артистками Коми Верой Булышевой и Викторией Пыстиной.

Как всегда, весь филармонический коллектив ожидает насыщенный гастрольный график, труппа посетит районы республики, а также Тюмень, Йошкар-Олу, Саранск, Шилово и Рязань. В Рязанской области гастроли пройдут с Государственным академическим Рязанским русским хором имени Е.Попова, который приедет в Коми с ответным визитом в ноябре.

Помимо российских гастролей ансамбль «Асъя кыа» намерен выступить в Германии с программой о Севере.

Активно в новом сезоне будет продолжаться и проект «Филармония – детям». Юные зрители смогут принять участие в различных интерактивных и познавательных программах, литературно-музыкальных композициях.

18 ноября у сыктывкарцев появится возможность увидеть новый для российской сцены жанр – проект «Диалоги», созданный заслуженным артистом России Даниилом Спиваковым и пианистом Евгением Борцом. Это будет разговор пианиста и актера, где у каждого действующего лица есть свой полноценный голос.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото «Комиинформ»