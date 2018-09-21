Центрам занятости предложили изменить подходы

Региональной службе занятости необходимо приложить дополнительные усилия и изменить некоторые подходы, чтобы реально влиять на желание молодежи оставаться и работать в республике. О том, с чего следует начать, на прошедшем 13 сентября видеоселекторном совещании с муниципальными центрами занятости рассказал начальник управления занятости минтруда Коми Александр Хохлов.

Совещание стало своеобразным подведением итогов поездки Александра Хохлова в Уфу на первый форум по занятости молодежи Республики Башкортостан, где обсуждались актуальные вопросы трудоустройства граждан, обращающихся в центры занятости, и профессионального обучения.

– Нас очень интересуют такие мероприятия, так как Коми включена в проект международной организации труда по занятости молодежи. Но несмотря на то, что правительство Коми много внимания уделяет вопросам занятости населения и на федеральном уровне был положительно отмечен наш опыт по поддержке предприятий, все же у нас в сравнении с практикой Башкортостана отстают некоторые показатели. К примеру, такой вопрос, как легализация труда граждан, – рассказал Александр Хохлов.

Выявление граждан, имеющих статус безработных и государственную финансовую поддержку в виде пособия и при этом нелегально работающих, по мнению руководителя региональной службы занятости, заметно сократило бы процент безработицы и сократило бы число людей, получающих пособие обманным путем.

В Башкортостане над этой проблемой работают совместно с правоохранительными органами. Обладатели материальных благ и одновременно получатели пособий становятся объектами проверок прокуратуры, налоговой инспекции, органов внутренних дел, и их источники доходов проверяются. За счет этой практики уменьшается количество обращений в центры занятости.

– В Княжпогостском районе расследовано уже несколько уголовных дел по получению пособий обманным путем, но во многих районах такой практики нет, – отметил руководитель управления занятости. – Есть у нас в республике районы, где органы следствия работают прицельно, и их опыт приносит результаты. Я уверен, что такой контроль снижает количество граждан, незаконно получающих пособия по безработице.

Особое внимание своих коллег Александр Хохлов обратил на необходимость использования эффективной социальной рекламы и оформления демонстрационных стендов в центрах занятости с целью привлечения молодежи. В Коми и Башкирии еще встречаются такие помещения ЦЗН, куда входить не особенно хочется, где на голых, выкрашенных в унылые цвета стенах висят какие-то инструкции и списки вакансий, напечатанные мелким шрифтом, которые клиенты пытаются рассмотреть. Но есть у обоих регионов и положительные примеры оформления помещений, куда люди приходят в поисках работы и за консультацией специалистов.

– Интересно, когда на стендах размещены профориентационные плакаты, какие мы видели в одном из центров Уфы, – заметил Александр Хохлов. – Там практически все предлагаемые вакансии сопровождаются снимками позитивно настроенных работающих людей с прилагающейся внизу информацией о профессии. Ведь если, кто такой водитель автобуса, все знают, то кто знает, например, кто такой чокеровщик или монтажник линейных трубопроводов? С точки зрения профориентации снимки представителей этих профессий за своим делом – это ярко, убедительно и впечатляет.

Еще один момент, на который директорам ЦЗН предложено обратить внимание, – это оформление информационных буклетов и страниц в социальных сетях. Главный принцип такого оформления: меньше слов, больше убедительности. Самой большой ошибкой составителей буклетов, по мнению Александра Хохлова, являются ссылки на разные законы, постановления и приказы, которые человеку, ищущему работу, совершенно ни к чему. Они очень утяжеляют чтение текста, раздражают и уводят от главной цели, в то время как буклеты и листовки должны стать еще одним способом психологической поддержки безработного. Чаще всего люди обращаются в центр занятости почти сразу после сокращения и увольнения, то есть еще в состоянии стресса от потери работы. И в этот момент им просто необходимо, чтобы кто-то бодрым голосом или со страниц буклета или плаката внушил им уверенность в успехе.

– По интегральному показателю из 85 субъектов России республика занимает 26 место, – отметил начальник управления занятости. – Но нам с вами необходимо повышать качество и количество услуг по психологической поддержке безработных, так как по этой услуге Коми в мониторинге минтруда занимает недостаточно высокое место. Мы полностью выполняем норматив доступности для граждан психологической поддержки, но другие регионы значительно перевыполняют его, за счет чего республика по оказанию этой услуги не относится к лидерам.

Тот же принцип лаконичности и доступности, по мнению руководителя управления занятости, необходим и в социальных сетях, где все центры занятости имеют свои группы. Но некоторые центры умудряются публиковать там целые отчеты о проделанной работе с указанием длинного списка лиц, присутствовавших на мероприятии.

– Это не формат социальной сети, – уверен Александр Хохлов. – Там иначе надо разговаривать. Не мучайте, пожалуйста, читателей. И фотографии тоже нужно давать не общего плана, потому что визуально они не работают, а говорящие.

Под занавес совещания Александр Хохлов озвучил, как были распределены средства, дополнительно выделенные из бюджета республики на профессиональное переобучение безработных. Всего на эти цели направлено дополнительно к тем, что были на начало года, 12 миллионов рублей. По словам Александра Хохлова, люди, получившие профессию от центра занятости, – самые благодарные клиенты. Потому что за счет службы занятости они проходят медосмотр и гарантированно трудоустраиваются. А дополнительные средства позволят удержать уровень безработицы и дать людям новые профессии.

К примеру, Сыктывкару дополнительно выделено 710 тысяч рублей, Воркуте – 910 тысяч, Вуктылу и Усинску – по 200 тысяч, Печоре – 300 тысяч, Корткеросу – 36 тысяч.

Некоторым муниципалитетам эти цифры показались недостаточными, и было решено перераспределить средства одних центров занятости другим, более нуждающимся. На просьбу Александра Хохлова объяснить, почему Печоре требуется большая сумма, чем предполагалось, притом что стоимость обучения на востребованные профессии не так уж велика, директор Печорского ЦЗН Федор Денисов дал полный расклад расходов. Оказалось, что большую часть сумм на одного человека занимает стоимость медосмотра. В Печоре медкомиссия стоит семь тысяч рублей. И для того, чтобы дешевле пройти медосмотр, печорцы ездят даже в Ухту.

Другие участники совещания заметили, что у них в районах медосмотр ничуть не дешевле. В Прилузье, например, чтобы получить санминимум, необходимо не менее восьми тысяч, в Удоре – около семи тысяч. А вот в Сыктывкаре, как ни странно, три тысячи.

– Конечно, если медкомиссия в Сыктывкаре стоит три тысячи, а в Печоре – семь, нам нужно поработать с минздравом республики, чтобы урегулировать вопрос снижения стоимости медицинских осмотров для безработных граждан, – заключил Александр Хохлов.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Управлением по занятости Коми