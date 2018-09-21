«Шумные» вопросы сентябрьской сессии

О чем спорили депутаты Госсовета на первом заседании

Первое в новом политическом сезоне заседание VII сессии Госсовета Коми выдалось жарким на дебаты. Повестка дня включала в себя почти 40 вопросов, и по некоторым из них между парламентариями развернулись горячие споры.

Кадровое пополнение и новые вакансии

Сессия началась с передачи вакантных мандатов новоиспеченным депутатам, избранным в Госсовет на дополнительных выборах 9 сентября. Как объявил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев, на пять депутатских мандатов претендовало 23 кандидата, явка составила 13 процентов. Избирательная комиссия Коми признала выборы состоявшимися, а результаты выборов действительными. По Академическому избирательному округу №2 депутатом избран Сергей Усачев, получивший 33,79 процента голосов избирателей, по Северному округу №5 – Сергей Гагаузов (35,99 процента), по Печорскому №8 – Марина Корецкая (34,78), по Приполярному №9 – Екатерина Дьячкова (43,15), по Ираёльскому округу №10 – Алексей Чупров.

Спикер парламента Надежда Дорофеева поздравила новых коллег с избранием, пожелала им конструктивной и слаженной работы на законотворческом поприще и вручила удостоверения и нагрудные знаки депутатов Госсовета Коми.

Затем был рассмотрен вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий депутата – лидера фракции ЛДПР Михаила Брагина, написавшего соответствующее заявление еще в августе. Никаких дебатов это не вызвало.

Еще одно заявление об отставке поступило в парламент от депутата Александра Лейфрида, избранного по единому избирательному округу от Коми регионального отделения партии «Единая Россия». Однако этот вопрос рассмотрели в самом конце, поскольку Александр Лейфрид пожелал принять участие в заседании и более того – выступил по одному из дискутируемых законопроектов. Слагая с себя депутатские полномочия, экс-парламентарий поблагодарил коллег за высокий профессионализм и пожелал успехов в законотворческой деятельности.

– Мы все разные, разных политических убеждений. Принимая законы, мы много спорили, порой эмоционально, но в итоге принимали верные решения, – подчеркнул Александр Лейфрид.

Также уже под занавес заседания новоиспеченные депутаты были распределены по профильным комитетам Госсовета. Екатерина Дьячкова будет работать в комитете по бюджету, налогам и экономической политике, Марина Карельская – в комитете по социальной политике, а Сергей Гагаузов, Сергей Усачев и Алексей Чупров пополнили состав комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Игорному бизнесу повысят налог

С 1 января 2019 года вносится ряд изменений в законы «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» и «О ставках налога на игорный бизнес». Нововведения представила депутатам министр финансов Галина Рубцова. Одно из изменений в бюджетном законе касается республиканского Дорожного фонда, который в следующем году начнет пополняться за счет штрафов за нарушение правил дорожного движения. И в новом же году вводится максимальная ставка налога на игорный бизнес, за счет чего, по предварительным расчетам минфина, за год казна республики сможет пополниться на один миллион 100 тысяч рублей.

Депутат Татьяна Саладина предложила не оттягивать повышение налога и ввести максимальные ставки уже с 1 декабря текущего года, сославшись на рекомендацию Контрольно-счетной палаты Коми. Но ей возразили, что новую фискальную нагрузку лучше вводить в начале финансового года, который совпадает с календарным, а не в середине налогового периода, чтобы не ухудшать условия для налогоплательщиков.

Под особой охраной

Во втором чтении на сентябрьском заседании был принят законопроект «Об особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения в Республике Коми». Документом устанавливаются категории ОППТ местного значения, принципы их создания, режим особой охраны, допускающий ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ республиканского значения путем введения пропускной системы посещения их гражданами и юридическими лицами на платной основе. Также проект закона предусматривает изменение границ таких территорий. Границы каждой ООПТ описаны, сейчас ведется работа по постановке этих территорий на кадастровый учет. Разработана дорожная карта сроком на четыре года.

Как пояснил министр природных ресурсов Роман Полшведкин, отвечая на вопрос Александра Лейфрида об ограничении хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях, прежде чем ее ограничить, правительство должно принять соответствующее постановление.

Что касается ООПТ федерального значения, то в скором времени к двум имеющимся в Коми – Печоро-Илычскому заповеднику и национальному парку «Югыд ва» прибавится третья особо охраняемая природная территория – нацпарк «Койгородский».

От петуха до стиральной машины

Одним из самых резонансных на сессии оказался так называемый закон о тишине, поправки в который по многочисленным обращениям жителей республики подготовила специально созданная для этого рабочая группа при Госсовете. Ее возглавил вице-спикер Владимир Косов. На брифинге накануне сессии он рассказал, что был поражен количеством поступивших писем. 70 комментариев свидетельствуют о том, что закон задел достаточно много людей.

– Всем известно, что шум очень вреден. Мы говорим: «Помолчи, сделай потише, не мешай». Но так можно говорить внутри семьи, а если над тобой в 12 часов ночи тарахтит стиральная машина, или в час ночи соседи начинают пылесосить, или петух кукарекает – такие, кстати, есть обращения: «Уймите петуха!» Не говоря про собак, которые тявкают сутки напролет, не говоря про ремонт и все остальное. Видите, как велики возможности напакостить своим соседям, не обращая на них внимания, – поведал журналистам о сути жалоб вице-спикер.

Исходя из этих обращений рабочая группа сформировала перечень объектов, где нельзя шуметь, и различных приборов и субъектов, производящих излишний шум. Нельзя шуметь в «часы тишины» в многоквартирных домах, в домах блочной застройки и даже в индивидуальных, если издаваемые звуки мешают покою соседей.

– Многие сейчас работают на дому или рядом со своим домом – допустим, стоит лесопилка. Казалось бы, свой двор – что хочу, то и делаю, но на соседних участках все слышно, шум не дает людям спать, – отметил Владимир Косов.

В список «шумных» приборов попали стиральные машины и пылесосы, что вызвало у некоторых парламентариев резонные возражения: многие ведь специально включают стирку ночью, когда действуют сниженные тарифы на электричество. Еще ряд депутатов посчитали такую детализацию списка излишней и чрезмерной, чуть ли не вмешательством в личную жизнь граждан.

– Может, запретим еще детям ночью плакать? – спросил один из них, чем вызвал настоящее негодование у своих оппонентов.

Против предложения принять закон в первом чтении горячо выступил Владимир Косов, а первый вице-спикер Александр Макаренко примирительно заметил:

– Дело ведь не в стиральной машине, а в превышении уровня звука, поэтому закон надо еще раз посмотреть.

В конце концов большинство народных избранников проголосовало за то, чтобы принять закон все-таки в первом чтении и отправить его на доработку.

Региональные льготы сохранятся

Столь же шумным выдалось и обсуждение предложенных фракцией «Единая Россия» в Госсовете Коми изменений в отдельные законодательные акты в сфере социальной поддержки граждан.

Напомним, незадолго до сентябрьской сессии на пресс-конференции депутаты-единороссы рассказали о своей законодательной инициативе – сохранить ныне действующие в республике возрастные рамки при предоставлении региональной льготы ветеранам труда, военных действий и оленеводам. Сейчас льготы в Коми предоставляются этим категориям с 50 лет женщинам и с 55 – мужчинам. Законопроектом предлагается сохранить эти меры социальной поддержки независимо от того, будет повышен пенсионный возраст или нет, то есть оставить все без изменений.

Документ разработан с учетом мнения президента России Владимира Путина, высказанного в его обращении к жителям страны 29 августа. Сейчас в Коми проживает более 57 тысяч ветеранов труда и ветеранов военной службы. Меры соцподдержки для них включают республиканскую ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату ЖКУ (в том числе членам их семей). Расходы бюджета республики на эти цели составляют на 1 августа 2018 года 536 миллионов рублей. Законопроект касается также живущих в Коми неработающих жителей республики, которые не меньше 15 лет проработали оленеводами. Они получают единовременную социальную выплату в размере 5000 рублей. Численность получателей этой меры соцподдержки ежегодно составляет в среднем 150 человек. Инициатива авторов проекта закона направлена на то, чтобы оправдать социальные ожидания граждан этих категорий на получение мер соцподдержки, и связана с планируемыми изменениями в пенсионной системе.

У парламентской оппозиции это вызвало возражения. По их словам, пока повышения пенсионного возраста еще не произошло, льготы и так действуют, поэтому стоит дождаться принятия федерального закона и уже потом принимать республиканский закон о сохранении льгот. Авторы законопроекта напомнили, что региональные льготы партия «Единая Россия» предлагает сохранить во всех субъектах России, и люди могут быть уверены, что получение региональных льгот для них не отсрочивается ни при каких обстоятельствах и не будет зависеть от исхода пенсионной реформы.

В итоге документ приняли в первом чтении. 23 парламентария проголосовали за, один – против, двое не голосовали.

О молодежи и не только

Заслуживает упоминания и ряд других законов, не вызвавших споров, но не менее значимых. В частности, внесли изменения в положение о Молодежном парламенте Коми. Как пояснила вице-спикер парламента Валентина Жиделева, до недавнего времени при Госсовете существовал один совещательный молодежный орган, а в этом году появился второй – палата молодых законодателей. Предлагается уменьшить предельный возраст тех, кто может стать депутатом Молодежного парламента, с 35 до 30 лет, что будет способствовать увеличению количества молодых граждан в составе данного органа. А в палате молодых законодателей оставить возраст до 35 лет. Другое изменение касается частоты проведения заседаний Молодежного парламента. Собираться в Сыктывкаре раз в три месяца у молодых людей не получается, не надо забывать, что это их общественная нагрузка и добираться они должны за свой счет. Поэтому решено, что достаточно проводить заседание раз в полгода, а также закрепить возможность проведения заседаний в форме дистанционного участия с использованием видеоконференц-связи.

Еще один из принятых на сессии документов призван упростить жизнь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В региональные законы № 104 и № 105 внесены изменения, которые освобождают гражданина республики от предоставления справок о регистрации по месту жительства для получения права на улучшение жилищных условий. Не потребуется добывать справку и у комиссий, выдающих документы о признании дома непригодным для проживания. Все эти справки могут быть истребованы органами власти в рамках межведомственного взаимодействия. Это касается в том числе и владельцев частных домов. А вот если дом управляется организацией с частной формой собственности, например ТСЖ или управляющей компанией, справку придется запрашивать у них.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми