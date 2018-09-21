Села облагородили за счет народного бюджета

Уже четвертый год в сфере занятости населения реализуются народные проекты. Ежегодно на эти цели выделяется около шести миллионов рублей из республиканского бюджета и более 800 тысяч рублей – из местных бюджетов. Благодаря реализации этих проектов сельским поселениям удается решить застарелые проблемы, на которые постоянно не хватало средств. В этом году в сфере занятости населения реализуется 21 народный проект в 13 муниципалитетах.

На селе реализация народных проектов позволяет убить сразу трех зайцев: построить или восстановить необходимые объекты, облагородить облик села, а также дать возможность заработать местным безработным, создав для них временные рабочие места. В рамках проекта «Народный бюджет» благоустраиваются поселки, обустраиваются мемориалы и территории кладбищ, ликвидируются свалки, строятся детские площадки и водопроводные сети, ремонтируются дороги местного значения. По данным службы занятости на середину сентября, временные места создали для 84 безработных и незанятых жителей республики, до 1 октября планируется трудоустроить еще 26 человек.

Этим летом в Усть-Куломском районе для «Народного бюджета» в сфере занятости отобрали три проекта: строительство водопроводной сети по улице Домны Каликовой в поселке Диасёръя, строительство пожарного водоема в поселке Озъяг и обустройство экологической тропы в селе Керчомъя.

Благодаря монтажу нового водопровода водой обеспечено 21 хозяйство. Строительство пожарного водоема в Озъяге имеет большое значение для обеспечения безопасности жителей. Поселок расположен в сосновом бору и, несмотря на наличие необходимых по закону противопожарных разрывов, особо подвержен угрозе лесных пожаров. Плотная застройка хозяйственных построек влечет большую опасность при возникновении чрезвычайных ситуаций. Экологической тропой в Керчомъе пользуется местное население для сбора дикоросов. Кроме того, экологическая тропа позволит организовывать мероприятия в сфере культуры и туризма.

В Прилузском районе в селе Черемуховка за счет средств, выделенных в рамках «Народного бюджета», производится снос ветхого бесхозного жилья, представляющего опасность для жителей. В поселке Вухтым приобретен и устанавливается памятник воинам, погибшим в военных конфликтах.

В Сысольском районе в конце августа в селе Гагшор бывший детский сад переоборудовли в Дом культуры и библиотеку. В здании выложили новую печь, заменили окна, построили сарай для дров, уложили тротуар. На месте снесенного старого магазина разровняли площадку и установили уличную сцену и скамейки для зрителей. 410-летие села отпраздновали уже с новым Домом культуры и новой сценой.

В Койгородском районе, где были проведены работы по благоустройству и сносу ветхого бесхозного жилья, обеспечены временными рабочими местами 14 безработных граждан.

Подходят к успешному завершению три народных проекта на территории Сыктывдинского района. В благоустройстве кладбища в селе Часово все лето принимали участие несовершеннолетние школьники села. В настоящее время на стадии реализации находится проект по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселка Зеленец. С привлечением большого количества безработных, принятых на общественные работы, осуществляется масштабная работа в приближенных окрестностях, деревнях и местечках Зеленца. На данный момент ликвидировано около шести свалок, собрано и вывезено более 40 кубометров мусора. Успешно завершен проект по обустройству ограждения на территории кладбища села Палевицы. В кратчайшие сроки были проведены геодезические работы, изготовлены и установлены ворота, возведен и выкрашен забор по всему периметру кладбища.

При поддержке жителей муниципалитеты активно принимают участие в реализации народных проектов. На участие в народных проектах в сфере занятости населения в 2019 году уже подано 80 заявок на условиях софинансирования из средств республиканского бюджета.

Галина ГАЕВА

Фото администрации сельского поселения Зеленец