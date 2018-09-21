Поддержка добровольческой деятельности закреплена законом

20 сентября Госсовет Коми принял изменения в закон о государственной поддержке благотворительной деятельности на территории республики в части определения полномочий правительства региона в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности. Законопроект внесен по инициативе главы Коми Сергея Гапликова.

Напомним, федеральный закон о статусе волонтерских организаций подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале этого года, что стало знаковым событием начала объявленного ранее Года волонтера.

В Коми поддержке и развитию добровольчества уделяется особое внимание. Создан региональный оргкомитет по проведению Года добровольца (волонтера), который возглавляет глава республики. Регион является пилотным по внедрению стандарта поддержки добровольчества. По итогам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов за реализацию проекта «Доброштаб Республики Коми» республика получила премию Александра Починка. В этом году открыто три муниципальных волонтерских центра: в Воркуте, Корткеросском и Усть-Вымском районах, создан муниципальный совет волонтеров в городе Печоре. К концу 2018 года такие же центры будут созданы и в других муниципальных образованиях.

– В нашей республике большая армия волонтеров – их свыше десяти тысяч. Это активные юнармейцы, представители Доброштаба, серебряные волонтеры. Это горячие сердца, готовые в любой момент прийти на помощь. Сегодня они помогают нам решать важные государственные задачи, в том числе поставленные главой государства. Указ президента России Владимира Владимировича Путина о стратегических задачах развития страны до 2024 года нацелен на очень качественные изменения. Мы обязаны выполнить их, и помощь добровольцев для нас будет очень ощутимой поддержкой, – заявлял ранее Сергей Гапликов.

Принятие республиканского закона позволит осуществлять правовое регулирование вопросов добровольческой деятельности на территории Коми, в том числе связанные с поддержкой и популяризацией добровольческой деятельности, взаимодействием с органами исполнительной власти, реализацией государственной политики в сфере добровольчества.

Лина ПЕРОВА