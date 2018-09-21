Общественная палата Коми сформирована на две трети

Сергей Гапликов утвердил десять членов нового состава Общественной палаты Коми. В списке – представители зарегистрированных на территории региона структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

В соответствии с указом главы республики от 20 сентября членами Общественной палаты утверждены: Мария Балмастова – по представлению отделения Союза театральных деятелей России – Союза театральных деятелей Республики Коми; Анна Гагарина – по представлению КРО Российского союза молодежи; Людмила Жукова – по представлению Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Вадим Клюпа – по представлению КРО Российского союза ветеранов Афганистана; Геннадий Левицкий – по представлению регионального отделения Союза журналистов России – Союза журналистов Республики Коми; Андрей Нутрихин – по представлению регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Коми; Кристина Осипова – по представлению КРО Всероссийского совета местного самоуправления; Шамил Расулов – по представлению Регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей; Сергей Чечеткин – по представлению Коми республиканской организации Профессионального союза работников агропромышленного комплекса России; Анна Чуракова – по представлению Регионального отделения Ассоциации юристов России в Республике Коми.

Членам Общественной палаты, назначенным настоящим указом, предложено совместно с членами палаты, назначенными Госсоветом Коми, приступить к формированию региональной палаты в полном составе.

Лина ПЕРОВА