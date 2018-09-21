Спортсмены преодолели полосу «пламенных» препятствий

В четверг в селе Межадор Сысольского района прошли ставшие уже традиционными соревнования «Не всякий пожарный». Мероприятие проводится пятый год подряд и призвано показать работу пожарного «изнутри».

Люди, далекие от борьбы с огнем, могут выполнить силовой комплекс пожарного, то есть пройти все те испытания, с которыми сталкиваются борцы с огнем, – от разбора завалов до транспортировки пострадавших. С 2014 года соперниками пожарных на полосе препятствий были журналисты и студенты СГУ имени Питирима Сорокина. В этом году организаторы предложили помериться силами бойцам клуба ММА «Север». Спортсмены приняли вызов.

Самим соревнованиям предшествовал подробный инструктаж – в основном, конечно же, для «северян», поскольку пожарные хорошо знают эту полосу препятствий: каждый из участников не только проходил ее, но и показал хорошие результаты в ведомственных соревнованиях. Спортсмены же весьма приблизительно представляли себе испытания, знали лишь, что состязаться придется в форме пожарного, а один из этапов пройдет даже в противогазе.

Как пояснили судьи соревнований, двухсотметровая полоса препятствий состоит из шестнадцати практических этапов: здесь и перенос тяжестей, и транспортировка пожарных рукавов, и разбор завалов. Правильность выполнения действий на каждом этапе контролируют члены судейской бригады. Очень подробно участникам объясняли принципы транспортировки манекена Яшки, который традиционно исполняет роль пострадавшего на соревнованиях и тренировках пожарных и спасателей. Это реальное серьезное испытание, поскольку вес Яшки вполне сравним с массой взрослого человека и составляет 60 килограммов. С учетом веса пожарного обмундирования «ноша» участника состязаний в момент переноса пострадавшего составляла 100 килограммов.

Нагрузки на каждом этапе были нешуточными, поэтому участники перед выполнением силового комплекса пожарного проходили профилактический медицинский осмотр. По его результатам судейская бригада принимала решение о допуске к соревнованиям. Все пожарные и спортсмены по состоянию здоровья были признаны годными для прохождения испытаний.

В команду огнеборцев вошли опытные специалисты: начальник пожарной части № 132 Василий Напалков, заместитель начальника пожарной части № 134 Константин Некрасов, сотрудник пожарной части № 131 Владимир Лекомцев и командир отделения пожарной части № 132 Владимир Машкалев. Клуб ММА «Север» представляли спортсмены Роман Ярынкин, Алексей Вершинин, Константин Селихов и Ялчин Алиев.

Первым на старт вышел Владимир Лекомцев. Он быстро (за три с небольшим минуты) и без заминок прошел уже хорошо известную ему полосу препятствий, показав, как выяснилось позже, лучший результат дня. А вот второму участнику – «северянину» Константину Селихову – было непросто на «незнакомой» дистанции. По итогам соревнований преимущество явно оказалось на стороне хорошо подготовленных пожарных. Они заняли все три условных призовых места. Четвертый результат – лучший в команде «северян» – у Романа Ярынкина.

– Мы всегда рады новым вызовам, новым испытаниям, поэтому приняли вызов пожарных. Решили проверить, как сможем пройти испытания. Да, чуть-чуть уступили в технической части, много времени потеряли, надевая и снимая противогаз. Если же говорить именно о выполнении самих упражнений, то наши ребята шли вровень с пожарными, ни в чем им не уступая, – прокомментировал итоги соревнований президент Федерации ММА Республики Коми Петр Суворов.

Главный судья соревнований, заместитель начальника ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Анатолий Гончаренко пояснил, что система подготовки пожарного предусматривает различные силовые нагрузки. Поэтому сотрудники управления противопожарной службы и гражданской защиты разработали силовой комплекс пожарного, который на короткой дистанции включает в себя максимальные профессиональные нагрузки.

– Гости молодцы, они достойно выдержали все нагрузки, – оценил выступление спортсменов Анатолий Гончаренко. – Понятно, что от нас выступали победители и призеры соревнований, которые мы проводим, они лучше подготовлены, много тренировались. Но бойцы ММА «Север» продемонстрировали настоящий бойцовский характер.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»