Микуньский Дом культуры дождался ремонта

В Доме культуры города Микуня начался капитальный ремонт. На эти цели в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» правительство региона выделило 15 миллионов рублей.

– Приведение в порядок микуньского Дома культуры – это важное решение и долгожданное событие для жителей города и района, – отметил министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов. – Отрадно, что восстановительные работы стартовали в год, объявленный главой региона Сергеем Гапликовым Годом культуры в Коми.

Дом культуры в Микуне – это уникальный памятник эпохе расцвета СССР. Здание было построено в 1950 году по проекту известного архитектора Маевского. Оформлял его репрессированный художник Борис Старчиков.

Капитальный ремонт в Доме культуры за все время его работы не проводился. Нуждаются в ремонте фасад, фундамент здания, система отопления, электропроводка, внутренние помещения.

Сейчас приступили к ремонту фасада здания. Снесены старые пожарные выходы и крыльцо для новой входной группы. Начат ремонт в мастерских и подвальных помещениях. Рабочие убирают старый паркет в танцевальном зале, готовят к покраске стены в фойе. Под их пристальным вниманием идет замена отопительной и сантехнической системы учреждения. Также на объекте ведутся работы по установке уличной сцены.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru