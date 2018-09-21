Лучший в мире огнеборец живет в Коми

Сотрудник МЧС России по Коми Валерий Антоненко завоевал пять золотых медалей на Всемирных играх пожарных World Firefighters Games в Южной Корее. Соревнования проходили в течение восьми дней. За право называться лучшими боролись свыше шести с половиной тысяч пожарных из шестидесяти трех стран.

Огнеборцы померились силами в 75 дисциплинах, в том числе в работе с пожарным рукавом, вождении спецтехники и многих других упражнениях. В составе сборной России на престижном чемпионате пожарных выступил сотрудник первого отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Коми сыктывкарец Валерий Антоненко. Он завоевал на соревнованиях пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Триумфальными для Валерия Антоненко стали легкоатлетические дистанции 100 и 200 метров, эстафеты 4 по 100 метров и 4 по 400 метров, метание копья. Вторым Антоненко оказался на дистанции 400 метров, а третьим в дисциплине TFA (сильнейший пожарный).

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, Валерий Антоненко, старший инструктор по боевой и физической подготовке отделения организации службы подготовки и пожаротушения 1-го отряда ФПС по Республике Коми, – мастер спорта по пожарно-прикладному спорту, многократный чемпион России, чемпион Кубка Федерации европейских стран, серебряный призер чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту, неоднократный рекордсмен Республики Коми. Награжден многими ведомственными наградами.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ГУ МЧС России по РК