Главы поселений обсудили земельные вопросы

В пятницу в Сыктывкаре прошло республиканское совещание по вопросам инвентаризации, учета земель и использования земель сельскохозяйственного назначения. Участники встречи – представители министерств и ведомств, в чьем ведении находятся земельные вопросы, сотрудники районных администраций и главы поселений.

Как пояснил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев, тема земельных отношений весьма актуальна для жителей республики, причем не только для аграриев.

– Нельзя сказать, что мы в этом деле преуспели, возникает много вопросов, связанных с регистрацией земель, у нас зарегистрировано всего 38 процентов земель от общего количества, а средний показатель по России – 50 процентов, – отметил министр. – Мы пытаемся что-то делать, но анализ показывает, что за два года мы всего на четыре процента поднялись. Что касается сельхозугодий, то вспомним 90-е годы, когда была земельная реформа и раздавали земли долевикам. С тех пор прошло больше двадцати лет, а процесс их оформления так и «висит». И на сегодня у нас меньше 50 процентов оформленных долей. Многие долевики уже ушли в мир иной. Думаю, тут еще причина в консерватизме наших граждан: закон приняли в 90-х годах, а многие из них даже пальцем не пошевелили, чтобы оформить землю, даже не задумались об этом. И местные власти, конечно, должны разъяснять, убеждать, они тоже заинтересованы – ведь от этого зависит размер земельного налога.

Кроме того, по словам Анатолия Князева, появилась и другая категория земель – невостребованные, и по этому вопросу власти тоже должны активно работать, особенно местные, на уровне поселений.

Еще одна тема, которая обсуждалась на совещании, – кадастровая оценка земель, их сплошная инвентаризация, а также проблема неучтенных объектов.

– Вопрос по земле – основной для любого инвестора, для любого гражданина, который хочет жить и работать на территории республики. Главам сельских поселений, городов и районов нужно помнить, что у нас на уровне РФ утверждены целевые модели улучшения инвестиционного климата, эти показатели характеризуют уровень работы, которая ими ведется, – подчеркнул актуальность темы министр имущественных отношений Коми Александр Сажин. – Минимущества курирует две целевые модели: регистрацию права собственности и постановку на кадастровый учет земельных участков. Выполнены показатели по таким направлениям, как присвоение адреса участку, получение разрешения на строительство, утверждение правил землепользования. Но есть большие вопросы по другим показателям, в частности по описанию границ населенных пунктов, муниципальных образований. А это основа для постановки на кадастровый учет всех остальных участков для нужд бизнеса и населения.

По мнению Александра Сажина, в Коми «исторически сложилось», что и население, и предприятия с организациями порядок в своей зоне деятельности с границами участков более-менее наводят, а муниципальные образования озаботились этим только сейчас. И из-за этого возникают сложности с определением границ участков.

Один из самых действенных механизмов по наведению порядка в земельных отношениях на местах, по словам министра, – комплексные кадастровые работы. Начиная с этого года Коми участвует в соответствующей федеральной целевой программе, и регион стал одним из тринадцати, получивших средства на проведение таких работ. Частично кадастровые расходы финансирует и бюджет Коми. В этом году в программе участвуют Сыктывкар, Ухта, Печора и Сыктывдинский район, всего проинвентаризируют 28 кадастровых кварталов, уточненят границы порядка семи тысяч земельных участков. Республика будет участвовать в программе и в следующем году, заявка уже утверждена на федеральном уровне, подписано соглашение с Росреестром, соответственно, список муниципалитетов, участвующих в комплексных кадастровых работах, расширится.

Кроме того, главам поселений рассказали о новых правилах кадастровой оценки, вступивших в силу в этом году. По этим правилам в Коми уже инвентаризируются земли сельхозназначения.

В конце совещания его участники обсудили результаты борьбы с борщевиком.

Анна ПОТЕХИНА

Фото youtube.com