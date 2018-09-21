Депутаты поддержали сельские и школьные библиотеки

В год, объявленный в Коми Годом культуры, парламентарии региона совместно с республиканскими издательствами и редакциями детских газет и журналов на коми и русском языках решили поддержать сельские и школьные библиотеки, приобретя для них книги и оформив подписку на периодику. Сделать это они могли 20 сентября на развернувшейся в фойе Госсовета выставке-ярмарке. Такое мероприятие в стенах парламента было организовано впервые и привлекло к себе особое внимание.

Как отметила председатель Госсовета Надежда Дорофеева, цель выставки – показать развитие детской литературы в республике:

– Мы делаем это накануне рабочего совещания, на котором рассмотрим пути развития книгопечатания и детской периодической литературы, а также имеющиеся проблемы. Новизна этой выставки заключается не только в том, что она проводится в стенах высшего органа законодательной власти Республики Коми, но и в том, что депутаты Госсовета примут личное участие в своеобразной акции по пополнению фондов библиотек городов и районов республики.

– Каждый сможет приобрести как отдельные книги, так и уже сформированные комплекты, оформить подписку на представленные издания. Затем книги в качестве подарков будут переданы библиотекам. Думаю, больше всего им обрадуются в школах, ведь не зря говорят, что книга – лучший подарок, – сказала Надежда Дорофеева.

Еще до официального открытия выставки многолюдно было возле каждого стенда и прилавка. Быстро раскупались книги, выпущенные республиканской типографией: «Популярная история Республики Коми», «Республика Коми в вопросах и ответах», «Сыктывкар – книжка-раскраска», «Как мусор надо разделять, планету чистой сохранять», серия «Золотое лукошко» – коми национальный орнамент, костюм, детские игры и игрушки народа коми; «Национальная кухня финно-угорских народов», «Пословицы и поговорки коми народа».

Некоторые из изданий, например «Популярная история РК» и раскраска «Йиркап», снабжены интерактивной начинкой – приложишь смартфон к картинкам, и они оживают. Посмотрев на такие чудеса, многие тут же приобретали книжные новинки. Рядом с прилавком стояла стопка аккуратно упакованных комплектов на случай, если кто-то захочет приобрести их в дар библиотекам. Как рассказал корреспонденту «Республики» руководитель отдела продаж Коми республиканской типографии Дмитрий Чураков, всего подготовлено 15 наборов. С утра уже приобрели два набора для Усть-Цилемской библиотеки, причем благотворители попросили их не афишировать, также набор для подшефной библиотеки выкупил депутат Сергей Артеев.

Оригинальными красочными рисунками оформила свои стенды редакция детского журнала «Радуга». Здесь же всех желающих внештатный сотрудник журнала Алена Копырина тестировала на знание английского и истории Коми края. На нехитрые вопросы по-английски давались три варианта ответа.

Главный редактор «Радуги» и одновременно руководитель редакции журнала «Арт» Нина Новикова рассказала, почему газета вдруг превратилась в журнал и какой это дало результат:

– Вся молодежь сейчас в интернете, мы потеряли очень многих подписчиков, поэтому возникла идея либо учредить новое издание, либо поменять формат, чтобы сделать его привлекательным. Собралась команда единомышленников, которая занялась разработкой новых персонажей, рубрик, мы искали художников, авторов. Так у нас появился КнигаЖень, в каждом номере очередная сказка об этом герое. В «Радуге» всего пять штатных сотрудников, а внештатных достаточно много – и местных, и со всей России. Например, Светлана Прокушева нарисовала и сняла про нас мультик. С нами начал активное сотрудничество Владимир Панев, снявший мультфильм по заказу миннаца республики про сотворение мира «Утка-чож». Прежде он не занимался детской иллюстрацией.

Подписка на следующий год уже началась, и редакция «Радуги» очень рассчитывает, что депутаты оформят ее для библиотек.

На помощь в подписке очень рассчитывают и сотрудники редакций комиязычных изданий. На коми языке в республике выходят детская газета «Йöлöга» («Эхо») и журнал «Би кинь» («Искорка»). Главный редактор «Йöлöги» Галина Макарова не скрывает своей озабоченности:

– Мы много ездим по районам, заходим в сельские библиотеки: «Где наша периодика?» А нам отвечают: «У нас лимит, на всю подписку тысяча рублей, так мы лучше выпишем «Тысячу мелочей». Было бы замечательно, чтобы у нас были и «Би кинь», и «Йöлöга», но не хватает денег». Приходится выписывать самим. Очень хотелось бы, чтобы депутаты помогли оформить подписку на национальные детские издания. Если ребята будут видеть на полках библиотек такие журналы и газеты, у них обязательно появится желание их полистать, ведь они такие красочные.

По словам Галины Макаровой, миссия национальных изданий не только познавательная, хотя она очень важна, и в школах на уроках коми языка учителя с удовольствием используют напечатанные редакцией «Йöлöги» плакаты. Но в то же время необходимо поддержать талантливых детей, пишущих на родном коми языке. Таких сейчас мало. Только в отдаленной коми глубинке остались люди, правильно и красиво говорящие по-коми, и именно оттуда приходят работы на творческие конкурсы. Надо сделать все возможное, чтобы поддержать таких ребят, помочь им развить творческие способности.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми