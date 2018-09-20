«Ростелеком» обеспечил интернетом сельчан в Удорском районе

В начале сентября в селе Большая Пысса Республики Коми «Ростелеком» запустил в работу коллективную точку доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Теперь жители населенного пункта могут бесплатно пользоваться всемирной сетью в радиусе до 100 метров от оборудования и на скорости не менее 10 Мбит/с.

Точка доступа организована в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».* Для этого до села Большая Пысса, которое находится в Удорском районе, связисты проложили 134 километра волоконно-оптической линии связи.

«Это был очень сложный проект: трасса прошла по территории, где много холмов, маленьких речушек и болот. Места эти труднопроходимые для техники, – отметил заместитель директора – технический директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Олег Коваленко. – Но теперь, когда линия готова, можно с удовлетворением сказать, что в тех населенных пунктах, где она прошла, удалось значительно улучшить качество межстанционного соединения. Семь сел и деревень теперь имеют устойчивую связь с внешним миром».

Всего в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» с 2016 года в Коми заработали уже 63 точки доступа. Чтобы полностью выполнить программу необходимо в ближайшие годы организовать еще 60. Для этого требуется построить 1,5 тысячи километров линий. На 2019 год готовятся проекты для установки 24 точек доступа в Усть-Куломском, Прилузском и Корткеросском районах и строительства 400 километров волоконно-оптических линий связи.

*Согласно поправкам в Федеральный закон «О связи» во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Реализация проекта поручена «Ростелекому», который распоряжением Правительства РФ весной 2014 года был назначен единым оператором универсальных услуг связи на территории страны. Проект по устранению цифрового неравенства обеспечит доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности в удаленных и труднодоступных районах.

текст и фото «Ростелеком»