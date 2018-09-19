Законопроект о пенсиях: важные новации

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный министерством труда и социальной защиты страны.

Напомним, законопроект направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста предполагается по предложению президента страны постепенно начать с 1 января 2019 года в течение переходного периода до 2028 года.

Для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, предусматривается повышение пенсионного возраста на пять лет: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин (сейчас – 55 и 50 лет соответственно).

В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1964-1968 годов рождения и женщины 1969-1973 годов рождения. По предложению президента, граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019-2020 годах, имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Например, человек, который по новому пенсионному возрасту должен уйти на пенсию в январе 2020 года, сможет это сделать уже в июле 2019 года.

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах. Это же правило распространяется на педагогических, медицинских и творческих работников (составляет от 15 до 30 лет). Законопроект предусматривает поэтапное более позднее назначение пенсии (от года приобретения требуемой выслуги до пяти лет).

Пример: сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если врач сельской больницы выработает необходимый стаж в 2021 году, пенсия ему будет назначена в соответствии с общим темпом повышения пенсионного возраста через три года, то есть в 2024 году.

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Право выйти досрочно на заслуженный отдых сохраняют и многодетные матери с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше – в 56 лет.

Проектом закона не предусматривается повышение пенсионного возраста для следующих категорий граждан:

– женщин, родивших двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях (возраст выхода на пенсию остается прежний – в 50 лет);

– женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста восьми лет;

– одного из родителей (опекуна) инвалидов с детства, воспитавшего их до достижения ими возраста восьми лет (мужчины и женщины);

– инвалидов вследствие военной травмы (мужчины и женщины) и инвалидов по зрению, имеющих первую группу инвалидности (мужчины и женщины);

– постоянно проживающих на Севере, проработавших в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины);

– граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– граждан, работающим на рабочих местах с вредными и тяжелыми условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда: список №1, список №2 и малые списки (шахтеры, лесники, геологи, работники плавсостава и железнодорожного, автомобильного транспорта, лица, работающие с осужденными, спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и т.д.).

Лина ПЕРОВА