Первая десятка в новой Общественной палате Коми

Госсовет республики определился со своей частью списка нового состава Общественной палаты региона. Напомним, этой осенью заканчивается срок полномочий нынешнего состава палаты и будет сформирован новый. Одну треть членов утверждает Госсовет Коми, одну треть – глава республики, и треть избирается уже вошедшими в палату общественниками.

20 сентября на сессионном заседании республиканского парламента планируется утвердить «госсоветовскую десятку» общественников. Это Дмитрий Алексеев – от Коми республиканского некоммерческого фонда помощи ветеранам «Победа», Виктор Воробьев – от Коми региональной общественной организации по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности «Интеллект-защита», Алексей Габов – от Межрегионального общественного движения «Коми войтыр», Любовь Гурьева – от Союза лесопромышленников республики, Елена Дворникова – от регионального общественного благотворительного фонда «Ассоциация попечительских советов», Галина Лапшина – от «Союза женщин Республики Коми», Нина Новикова – от некоммерческого партнерства развития социальных инициатив «Аист», Надежда Пипунырова – от Коми республиканской общественной организации «Ассоциация специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием», Максим Синякин – от регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей и Виктор Тельнов – от Коми регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Галина ВЛАДИС