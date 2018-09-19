«Форум неравнодушных» предложили сделать всероссийской площадкой

19 сентября в Сыктывкаре на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления прошел ставший традиционным студенческий слет «Форум неравнодушных». Мероприятие организуется в республике в третий раз, инициатор его проведения – региональное министерство внутренних дел.

Как отметил министр внутренних дел Виктор Половников, два предыдущих форума, один из которых прошел в УГТУ, второй – в СГУ имени Питирима Сорокина, принесли свои плоды: студенты все больше интересуются вопросами обеспечения правопорядка, возможностью их личного участия в этом процессе.

В рамках форума действовали четыре тематические площадки: «Служба в органах внутренних дел – это престижно и почетно!», «Информационная безопасность, противодействие экстремизму», «Мы – за порядок на улицах, или Народные дружины» и «За здоровый образ жизни, или Нет наркотикам!». Кроме того, были организованы выставки экспертно-криминалистического центра и управления ГИБДД. Экспертами форума выступили представители МВД Коми и министерства юстиции региона, Коми республиканского наркологического диспансера, управления организации охраны общественного порядка Республики Коми, Сыктывкарской епархии, а также народной дружины Сыктывкара.

Виктор Половников не скрывал, что одна из целей форума – заинтересовать молодежь службой в полиции.

– В полиции есть разные службы для людей с разными интересами. В основном это служба для гуманитариев, то есть для юристов. Но у нас есть и финансовые подразделения – для экономистов, подразделения, обеспечивающие хозяйственную деятельность, техническое обеспечение, есть службы, где требуются познания в сфере высоких технологий. Спектр специальностей довольно широк, мы хотим, чтобы студенты это понимали и в перспективе могли видеть себя на службе в органах внутренних дел, – пояснил министр.

Виктор Половников сообщил, что в этом году Воркутинский горно-экономический колледж впервые осуществил набор абитуриентов для обучения по специальности «Правоведение». Через четыре года состоится первый выпуск подготовленных специалистов, которые смогут служить в правоохранительных структурах, в том числе и в полиции.

– У нас есть необходимость в дипломированных юристах, чтобы обеспечить специалистами районы Крайнего Севера, в первую очередь Воркуту, Печору, Усть-Цильму, Ижму, – сообщил министр.

Открывая форум, заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова отметила важность именно неравнодушия.

– Великая Россия, большая, сильная страна начинается с малого, с неравнодушия каждого из нас, с профессионализма каждого из нас, с ответственной гражданской позиции, – сказала зампред правительства региона.

Виктор Половников предложил участникам активно работать на тематических площадках, высказывать свои замечания и предложения и заверил, что они будут услышаны и учтены представителями органов государственной власти и правоохранительных структур.

Председатель совета ректоров Коми, ректор УГТУ Николай Цхадая подчеркнул значимость форума для создания позитивного отношения к сотрудникам органов внутренних дел и для формирования правосознания у студентов.

– Очевидно положительное движение: растет интерес к службе в органах внутренних дел, меньше становится негативных явлений, которые были в студенческой среде, у нас в университете стало больше дружинников: сначала их было девять, теперь около сорока, – рассказал о результатах проведенных мероприятий Николай Цхадая.

Ректор УГТУ заявил, что «Форум неравнодушных» должен стать площадкой всероссийского масштаба и собирать студентов со всей страны. Участники форума поддержали это предложение аплодисментами.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Якова ШЛЕГЕЛЯ, «Комиинформ»