Воспитание патриотов

Республиканский оргкомитет «Победа» подвел промежуточные итоги своей многогранной работы

Вовлечение граждан пожилого возраста в спортивно-оздоровительные мероприятия, внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения, реализация межведомственного плана по патриотическому воспитанию граждан, деятельность регионального отделения Российского военно-исторического общества – эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании республиканского оргкомитета «Победа» под председательством зампреда правительства Коми – министра образования, науки и молодежной политики Натальи Михальченковой.

В первой части повестки дня заседания особое внимание было уделено старшему поколению. То, что сейчас людей «серебряного возраста» вовлекают в спортивно-оздоровительные мероприятия, делается для их же блага. Занимаясь физкультурой, человек укрепляет здоровье и продлевает свою жизнь. Ветераны это и сами прекрасно понимают, активно участвуя в организуемых для них соревнованиях.

В Коми проводится круглогодичная спартакиада ветеранов, первенство по лыжным гонкам среди любителей, соревнования для лиц пожилого возраста по различным видам спорта: бадминтону, дартсу, спортивному ориентированию, аэробике, легкой атлетике, шахматам, шашкам, волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам и другим.

С прошлого года среди всех категорий, в том числе среди пожилых граждан, началось внедрение комплекса «Готов к труду и обороне». По данным минспорта Коми, в сдаче норм ГТО приняли участие 3941 человек, из которых 1252 справились с нормативами и получили знаки отличия. В лидерах по выполнению норм ГТО – Вуктыл, Сыктывкар, Прилузский и Княжпогостский районы. Старшая возрастная группа – от 40 лет и старше, участвующая в региональном этапе фестивалей комплекса ГТО – более 250 человек.

Количество физкультурно-массовых мероприятий для ветеранов ежегодно возрастает, но чтобы граждане пожилого возраста занимались физкультурой системно, нужно создавать для этого условия. В первую очередь необходима доступность спортивной инфраструктуры. Для посетителей старшего возраста действуют льготные тарифы.

Кроме того, на территории республики регулярно проводится акция «День открытых дверей», когда спортивные сооружения в утреннее и дневное время можно посещать бесплатно. Средняя численность посещений спортобъектов в рамках акции составляет более пяти тысяч человек в неделю, в том числе 400 ветеранов и любителей спорта.

Столь же подробно оргкомитет рассмотрел реализацию плана по патриотическому воспитанию граждан на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением правительства региона. В план включено 115 мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи. Как рассказал руководитель Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов, в Коми 319 молодежных общественных организаций и объединений с охватом более 25 тысяч человек, из них 196 патриотических и военно-патриотических. Действуют 66 военно-патриотических клубов, воспитанниками которых являются 2141 человек. Клубы занимаются допризывной подготовкой молодежи, спортивной и начальной военной подготовкой. Больше всего таких клубов в Воркуте (19), Сосногорске (9) и Инте (8). Ребята принимают участие в фестивалях патриотической песни, смотрах-конкурсах строя и песни, «Уроках мужества», встречаются с ветеранами Великой Оте-чественной войны, воинами-интернационалистами.

В образовательных организациях работает 189 школьных музеев. Это музеи боевой и трудовой славы, историко-краеведческие, этнографические, эколого-краеведческие, музеи истории школы, персонифицированные и мемориальные, комнаты, залы и музейные уголки различных направлений.

Продолжается работа по развитию военно-патриотического движения «Юнармия». В состав регионального отделения «Юнармии» входят 130 отрядов, их общая численность составляет 2586 человек. Юнармейцы участвуют в акции «Бессмертный полк», в показательных выступлениях, организуют юнармейские площадки, помогают ветеранам.

Ежегодно проводится молодежный конкурс «Лучший призывник Республики Коми». В этом году он проходил с 7 по 11 августа в Корткеросском районе. Победителям предоставлено право выбрать место службы из числа тех квот, которые получает регион.

В отчете было сказано и о поисковом движении. В Коми региональное отделение Поискового движения России входят десять поисковых отрядов численностью 150 бойцов. Нынешним летом ребята выезжали в экспедиции Вахты памяти в Новгородскую, Смоленскую области и Карелию.

Важным элементом системы патриотического воспитания молодежи является, конечно же, и волонтерское движение. Сейчас в республике насчитывается 155 волонтерских объединений, охватывающих своей деятельностью 10 133 добровольца. Из них на постоянной основе участвуют в добрых делах 3153 школьника, 514 студентов, 448 человек из числа работающего населения, 125 граждан старше 55 лет.

Отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» созданы в каждом муниципалитете. Основные направления работы таких организаций: благоустройство памятных мест, аллей Славы, помощь ветеранам и взаимодействие с ветеранскими организациями, проведение всероссийских акций в формате «Дней единых действий», волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» и парадов Победы, всероссийских исторических квестов.

Участвовавшие в заседании представители муниципалитетов рассказали, какая работа по патриотическому воспитанию проводится у них. К примеру, в Воркуте отслужившие в армии ребята на встречах с будущими призывниками развеивают негативные мифы об армии – что там до сих пор якобы существует дедовщина и плохо кормят. Действует акция «Талисман солдата», клубы исторической реконструкции вовлекают в свою деятельность трудных подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, участники войны рассказывают о своей судьбе в радиопередачах. Пользуется большой популярностью и акция «Пойдем в кино»: школьники приходят в кинотеатры, чтобы посмотреть хорошие советские фильмы. Цена билета на такие сеансы всего 100 рублей. После просмотра проходит обсуждение, и ребята открывают для себя патриотическую киноклассику.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА