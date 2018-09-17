В республике проводится месячник безопасности пользования газом

Углеводородные газы (природный и сжиженный) не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Для своевременного обнаружения даже незначительных концентраций газов в воздухе добавляется одорант – этилмеркаптан, обладающий характерным резким неприятным запахом.

Природный газ легче воздуха, поэтому при утечках из газопроводов и запорной арматуры он скапливается в верхних слоях воздуха помещения и вытягивается наружу через вентиляционные каналы и открытые форточки. Наиболее опасный сжиженный газ тяжелее воздуха, он «стелется» по полу.

Углеводородные газы действуют на человека удушающе. В смеси с воздухом они взрывоопасны. В загазованном помещении любая искра – источник взрыва большой разрушительной силы и пожара.

При появлении в помещении квартиры запаха газа и (или) срабатывании систем контроля загазованности помещений немедленно прекратите пользование газоиспользующим оборудованием, перекройте краны на оборудовании и к оборудованию, обеспечьте проветривание загазованных помещений и предупредите окружающих людей об опасности, после чего из безопасного места оповестите службы экстренной помощи (телефон 04, мобильные телефоны 104 или 112). Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками.

Не допускайте к газоиспользующему оборудованию детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, а также лиц, не прошедших инструктаж.

При разжигании плиты газ должен гореть во всех отверстиях горелок ровным пламенем. Перед розжигом духового шкафа его надо проветрить, открыв дверку на две-три минуты. Содержите оборудование в чистоте, не допуская засорения горелок.

Смертельно опасны токсичные продукты неполного сгорания углеводородных газов, в т.ч. угарный газ, образующиеся при недостаточном содержании кислорода в воздухе помещения. Поэтому во всех случаях работы газовых приборов (плита, проточный водонагреватель и т.п.) необходимо обязательно открывать форточку для обеспечения притока обогащенного кислородом воздуха в помещение.

Следите за нормальной работой газоиспользующего оборудования, дымоходов и вентиляции; в необходимых случаях в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) оборудования проверяйте тягу до включения и во время работы оборудования с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Отсутствие тяги, слабая или обратная тяга – причина поступления в помещение угарного газа, вызывающего смертельное отравление. При слабой тяге или ее отсутствии пользоваться газоиспользующим оборудованием запрещается.

Обо всех неисправностях и повреждениях внутридомового газового оборудования, приборов учета расхода газа, отсутствии тяги и об иных нарушениях, возникающих при пользовании газом, немедленно сообщайте в газораспределительную организацию по телефонам 04 или 104.

Не пользуйтесь услугами случайных людей и организаций, не несущих ответственности за качество и безопасность выполнения газоопасных работ, жизнь и здоровье ваше, ваших близких и соседей. Помните: вы ответственны за безопасное содержание и эксплуатацию вашего газового оборудования.

По вопросам обслуживания, ремонтов, подключения, перестановок газового оборудования предлагаем обращаться в филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

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