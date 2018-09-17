В лидерах по вакцинации Удорский и Койгородский районы

За минувшие выходные на территории ТРЦ «Макси» в Сыктывкаре привилось более 250 человек. По сравнению с другими прививочными днями на открытом воздухе это рекорд, хотя Сыктывкар и не входит в лидеры по вакцинации.

В общей сложности сегодня в Коми привито практически 88 тысяч человек, из которых 15 660 дети, остальные – взрослые из групп риска. Больше всего привито в Удорском и Койгородском районах – 39 процентов от плана.

Вакцины против гриппа имеют новый штаммовый состав, актуальный для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов, формирующий иммунитет против вирусов N1N1 («Мичиган»), H3N2 («Cингапур») и гриппа В («Колорадо»).

Перед вакцинацией против гриппа должен быть осмотр врача или фельдшера с обязательным измерением температуры тела. Абсолютным противопоказанием к прививке от гриппа является аллергия на куриный белок. После перенесенного острого заболевания специалисты рекомендуют делать прививку через три-четыре недели после выздоровления.

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РК Нина Овчинникова напоминает, что кроме личной профилактики должна присутствовать и профилактика общественная. Каждый человек должен понимать, что его заболевание гриппом и ОРВИ может способствовать заболеванию другого. Поэтому для людей, работающих в коллективе, крайне важно не переносить респираторные инфекции на ногах, а при первых симптомах выходить на больничный, при заболевании детей – срочно изолировать их от контакта с другими детьми. Работодателям же необходимо проявлять инициативу в части иммунизации своих сотрудников, регулярного проветривания помещений и других методов профилактики.

Специалисты не оспаривают роли народной медицины в облегчении состояния при заболевании, тем более если они содержат ценные витамины для укрепления иммунитета, однако советуют не ограничиваться лишь медом, малиной и лимоном, а в случае заболевания лечиться препаратами, которые будут способствовать выздоровлению.

Как отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, медицина региона готова оказать всю необходимую помощь заболевшим, но многое зависит от самих граждан. Вакцинация, соблюдение гигиенических правил во время сезонного подъема острых респираторных вирусных инфекций, отказ от вредных привычек – вот то необходимое, что поможет сохранить здоровье вам и окружающим.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото news.sarbc.ru