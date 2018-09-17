Первокурсников Сыктывкара посвятили в студенты

В минувшую субботу первокурсники 50 городов России прошли парадом и дали клятву студента. В этом году впервые к акции присоединились и студенты Сыктывкара – более трех тысяч первокурсников 18 вузов и ссузов Коми собрались на республиканском стадионе, чтобы принять участие в «Параде российского студенчества».

Организатором мероприятия в столице республики выступил Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина. Инициатива опорного вуза региона была поддержана Федеральным агентством по делам молодежи, Советом проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России, а также правительством Коми. По словам организаторов, таким образом у первокурсников появляется возможность почувствовать себя частью большой дружной российской студенческой семьи.

Сбор студентов в колонны начался в 12 часов в разных точках города, и постепенно шумные группы с флагами и кричалками стали стекаться к стадиону.

– Парад студенчества – самый масштабный праздник для первокурсников, который празднует вся страна. Мы рады, что Сыктывкар и наша республика присоединились к этому проекту. Ведь у нас такая активная молодежь. Вы, дорогие студенты, своими проектами и инициативами меняете пространство вокруг, развиваете наше общество и нашу республику. Пусть все ваши начинания будут успешными, а несколько лет студенчества навсегда останутся в памяти как один из лучших периодов в жизни, – напутствовала первокурсников и.о. ректора Сыктывкарского университета Ольга Сотникова.

Затем началось непосредственно шествие. Первыми шли студенты СГУ имени Питирима Сорокина и Ухтинского государственного технического университета, за ними – сверстники из Сыктывкарского лесного института, академии госслужбы и управления, колледжей и техникумов.

Участников парада приветствовал глава Коми Сергей Гапликов:

– Сегодня здесь собрались самые одаренные, самые креативные, самые успешные. Мы стали участниками уникального события – клятвы студентов. Это не просто дань моде, это прикосновение к тому сокровенному, чем наполнено российское студенчество уже несколько веков. У вас впереди огромная и бескрайняя жизнь. Я хочу, чтобы ваши устремления и мечты сбылись. Мы видим в вас то будущее, которое придет нам на смену. В добрый путь, студенты, – обратился к первокурсникам Сергей Гапликов.

Выступление главы Коми предварило «перекличку городов» по видеосвязи. Студенты из разных городов, начиная с Волгограда и заканчивая Южно-Сахалинском, поздравили друг друга с праздником и пожелали друг другу успехов.

Пока длился парад, погода в Сыктывкаре менялась несколько раз – торжественные слова клятвы студентам пришлось произносить под проливным дождем.

Завершилось мероприятие концертом творческих коллективов вузов и ссузов республики. Свое творчество на празднике представили студенты СГУ, Сыктывкарского индустриального колледжа, коллектив «Dance ST8», Театр мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, вокалистки «Dolce show» и другие.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru