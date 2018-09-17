Исторически сложившиеся свалки предлагается временно узаконить

В Минприроды России оценили готовность Коми к переходу на новую систему регулирования в области обращения с ТКО. Обсуждение экологической ситуации в регионе, исполнение майского указа президента № 204, а также переход на новую систему регулирования в сфере ТКО состоялось в ходе видеоселекторного совещания с участием правительства Республики Коми и Министерства природных ресурсов и экологии России.

Как доложила первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, для республики присущи характерные для большинства регионов России экологические проблемы. Сегодня в рамках реализации нацпроекта «Экология» Республика Коми участвует в разработке региональной составляющей федеральных проектов: «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО», «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов», «Питьевая вода», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов». Часть мероприятий по проектам уже реализуется, остальные запланированы в том числе с привлечением федерального софинансирования.

Определенные трудности возникают в связи с переходом региона с 1 января 2019 года на новую систему регулирования в сфере ТКО.

– Для республики остро стоит вопрос временной легализации исторически сложившихся несанкционированных свалок ТКО в связи с отсутствием иных источников размещения отходов. У нас сегодня только 11 объектов размещения твердых коммунальных отходов включены в государственный реестр объектов размещения отходов. В девяти муниципальных образованиях санкционированные объекты размещения ТКО отсутствуют, а исторически сложившиеся свалки не могут быть включены в госреестр по причине несоответствия их установленным действующим требованиям, нахождения на землях лесного фонда и другим объективным причинам, – объяснила Лариса Максимова.

По мнению первого вице-премьера, принятая территориальная схема обращения с отходами в Республике Коми с учетом транспортных расходов и малого количества объектов размещения отходов может привести к росту тарифов за размещение ТКО для населения.

Выходом из сложившейся ситуации может явиться законодательная инициатива Минприроды России по разработке нормативной правовой базы, которая позволила бы конкретному субъекту страны, исходя из географического положения, плотности населения, площади и иных объективных факторов, узаконить на определенный срок исторически сложившиеся несанкционированные свалки до момента создания альтернативных мест размещения отходов. Например, разработать порядок упрощенного изъятия земель лесного фонда, находящихся под свалками. В большинстве случаев такие свалки расположены за пределами границ населенных пунктов и имеют определенный ресурс использования без причинения вреда окружающей среде еще длительное время.

Как отметила замминистра природных ресурсов и экологии России Светлана Радченко, данные проблемы действительно имеют место во многих субъектах и характерны в целом для Арктического региона:

– Предлагаем срочно зафиксировать создание рабочей группы на уровне Минприроды России, которая займется решением этих проблем. Поскольку это касается внесения изменений в федеральное законодательство, то мы должны все урегулировать до 1 января 2019 года.

В ходе совещания было принято решение, что в состав рабочей группы от региона войдет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

Напомним, в 2017 году в России началось внедрение принципиально нового подхода к решению «мусорной» проблемы. За весь процесс обращения с ТКО теперь будут отвечать региональные операторы. В зоне их ответственности находится сбор и вывоз мусора на санкционированные полигоны, ликвидация несанкционированных свалок, накопление, захоронение отходов. Также региональный оператор будет участвовать в процессах внедрения систем переработки и раздельного сбора мусора.

Лина ПЕРОВА