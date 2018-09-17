Глава Коми посетил единую систему диспетчерского управления АО «Транснефть-Север»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе рабочей поездки в Ухту посетил центральный офис АО «Транснефть-Север». Руководителю региона показали территориальный диспетчерский пункт предприятия, кроме того, Сергей Гапликов и генеральный директор АО «Транснефть-Север» Рустэм Исламов приняли участие в торжественной церемонии открытия обновленной экспозиции музея.
В диспетчерском пункте АО «Транснефть-Север» Сергею Гапликову показали систему диспетчерского контроля и управления, где диспетчер в дистанционном режиме управляет каждым объектом нефтепровода, насосными агрегатами и запорной арматурой. А также рассказали про индивидуальный тренажер, который позволяет диспетчеру повышать свои навыки управления нефтепроводом, автоматическую систему контроля «Гидроуклон» и другие возможности обновленной диспетчерской АО «Транснефть-Север».
Глава региона отметил важную роль компании «Транснефть» в развитии нефтяной промышленности, обеспечении надежной и безопасной транспортировки углеводородного сырья по территории России, а также поздравил всех работников ПАО «Транснефть» с 25-летием компании. Сергей Гапликов подчеркнул, что сегодня «Транснефть» вносит существенный вклад в общее развитие регионов, способствует созданию и расширению инфраструктуры городов и поселков.
– Коми – нефтегазовый регион. Мы высоко ценим партнерские отношения, которые сложились между правительством республики и руководством ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть-Север». Уверен, совместными усилиями мы добьемся большего, как в нефтяной отрасли, так и в социальной сфере и повышении уровня жизни в республике, – заявил глава региона.
На церемонии открытия обновленной экспозиции музея, которая также была приурочена к 25-летию ПАО «Транснефть», Сергей Гапликов оставил отзыв в книге посетителей: «Впечатлен масштабом истории и будущим компании. Удачи и успехов во всех начинаниях».
Музейная экспозиция уникальна и состоит из двух частей: истории развития нефтяного промысла и истории развития предприятия «Транснефть-Север».
Коллекция экспонатов включает фотографии, аудио- и видеоматериалы, инструменты разных лет, но самый большой интерес представляют действующие макеты.
Каждый желающий может узнать полную историю развития нефтепромысла в Коми крае, от первого упоминания до начала промышленной добычи, истории Ухтпечлага и первых экспедициях на реку Ухту, открытиях заключенных и строительстве уникальной Ярегской шахты – единственной в мире.
Многие посетители обращают внимание на имеющийся в музее макет гужевого транспорта. Именно так перевозили добытую нефть в XVII-XIX веках: деревянные бочки с нефтью устанавливались на повозку, запряженную лошадьми. Здесь же расположен макет одного из первых перегонных кубов для нефти. Примерно таким пользовался и Федор Прядунов. Добытую нефть из бочек переливали в куб, нагревали – более легкие фракции испарялись, затем охлаждались и в виде дистиллята переливались в подставленный сосуд. Создавая нефтеперегонный куб, Прядунов использовал наработанный на севере опыт винокурения.
О современном транспорте нефти рассказывает экспозиция второго зала, который целиком и полностью посвящен истории акционерного общества «Транснефть-Север».
Первый интерактивный экран знакомит с Ухтой – центром нефтегазовой промышленности Республики Коми, родиной первой российской нефти. Здесь представлена вся информация об истории города, почетных гражданах, а также размещена карта старой части города.
Один стенд полностью посвящен истории становления трубопроводного транспорта нефти в Республике Коми. Открытие месторождений и бурный рост промышленности в 60-70-е годы прошлого века обозначили первоочередной задачей доставку черного золота в промышленные центры европейской части России. Для этого потребовалось строительство магистрального нефтепровода – наиболее выгодного и экономичного способа транспортировки. В 1969 году началось проектирование магистрального нефтепровода Уса – Ухта – Ярославль, в 1971-м – его строительство, в 1973 году создано Ухтинское районное нефтепроводное управление.
В 1975 году Ухтинское РНУ было преобразовано в Управление северными магистральными нефтепроводами (УСМН). Именно эта дата считается днем основания предприятия.
В 1993 году предприятие стало одной из организаций системы «Транснефть». В нынешнем году исполнилось 25 лет со дня образования компании, и именно этому событию посвящено обновление экспозиции музея.
Музей полностью интерактивен, здесь заложен огромный объем информации.
Любовь ПЕТРОВА
Фото rkomi.ru
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