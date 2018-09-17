Будущее за «молодыми профессионалами»

Представители «РН – Северная нефть» впервые приняли участие в чемпионате профмастерства среди энергетиков по методике WorldSkills.

В Вологде на площадках Учебного центра и полигона «Энергетик» прошел корпоративный чемпионат профмастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills.

Наравне с представителями таких крупнейших сетевых предприятий, как ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети» в лице его дочерних обществ ПАО «Ленэнерго» и АО «Янтарьэнерго», а также филиала «Карелэнерго», в соревнованиях участвовали и представители «РН – Северная нефть», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть».

Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри в трех номинациях: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Интеллектуальная система учета электроэнергии», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

– Участвовать в конкурсах профессионального мастерства доводилось, но соревнования такого уровня первые, – поделился «молодой профессионал», электромонтер службы релейной защиты и автоматики – электротехнической лаборатории «РН – Северная нефть» Григорий Семяшкин, выступавший в третьей номинации. – Волновался, конечно, задания сложные. Но особенно трудно было комментировать свои действия – в обычной практике на пояснения не отвлекаешься. Постарался собраться и выложиться по максимуму. Благодарен Александру Парфенову, заместителю начальника службы релейной защиты и автоматики – электротехнической лаборатории, который очень помог в подготовке к чемпионату. Он был в числе экспертов, в составе жюри оценивал работу ребят в другой номинации, но я все равно ощущал его поддержку.

Как рассказал Григорий Семяшкин, конкурсная программа включала два этапа. Первый – теоретический тест, он состоял из 40 вопросов по специальности, охране труда, промышленной и экологической безопасности, оказанию медицинской помощи – по всем регламентам, стандартам и требованиям, применение которых в работе электромонтера обязательно.

Практическая часть предполагала выполнение заданий, демонстрирующих профессиональные навыки работника. Участнику предлагалось справиться с регулировкой электромеханического реле, провести ревизию трансформатора тока, определить, соответствует ли он заводским характеристикам и пригоден ли к работе, осуществить проверку микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики, проанализировать осциллограмму.

Представителю «РН – Северная нефть» удалось достойно справиться со всеми заданиями и стать в своей номинации четвертым, до третьего места ему не хватило всего полбалла. Впрочем, отставание и от остальных призеров было минимальным.

То, насколько увлеченно и доступно Григорий Семяшкин рассказывает о своей работе – особенностях релейной защиты, ее назначении, своих повседневных обязанностях и огромной ответственности за каждый шаг, выдает в нем человека по-настоящему любящего свое дело. В профессию он пришел вполне осознанно. Родом из поселка Озерный Печорского района, молодой человек еще в школе определился с выбором специальности. Более того, юноша был уверен, что наступит день, когда он станет энергетиком и придет работать на Печорскую ГРЭС – трудиться здесь всегда считалось престижным, а устроиться – большой удачей. И фортуна Григорию Семяшкину улыбнулась: выпускника местного промышленно-экономического техникума, хорошо показавшего себя во время производственной практики, охотно приняли в коллектив. И сразу же молодому специалисту в области электрических станций, сетей и систем посчастливилось поучаствовать в масштабном проекте по ремонту блока Печорской ГРЭС.

Сегодня полученные знания и опыт Григорий Семяшкин применяет, работая на нефтедобывающем предприятии.

– Здесь своя специфика, но в нашем деле главное отличие в мощностях и масштабах, – отметил он. – А в остальном – та же ответственность за каждое действие и осознание значимости своей работы. Ведь хорошо известно, что без электроэнергии, надежности работы всех систем, задействованных в энергоснабжении объектов, установок, двигателей и других агрегатов невозможно обеспечить бесперебойный ритм производства. Мне очень нравится моя профессия, намерен в ней постоянно совершенствоваться.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»