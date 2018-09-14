В Сыктывкаре обещают дать тепло

Отопительный период в Сыктывкаре и Эжвинском районе столицы мэрия рекомендует начать с 17 сентября. Соответствующее постановление в пятницу подписал мэр города Валерий Козлов.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что проект постановления о запуске отопления жилфонда готов, но в соответствии с федеральными нормативами необходимо дождаться периода, когда температура наружного воздуха продержится ниже восьми градусов пять дней подряд.

Как сообщили в ЦГМС Коми, этот показатель еще не достигнут. Два дня среднесуточная температура воздуха была ниже восьми градусов, но потом циклон принес в Коми небольшое потепление, и среднесуточная температура поднялась на несколько десятых выше критической отметки.

Однако в связи с частыми обращениями горожан и жалобами на холод мэрия Сыктывкара издала постановление о начале отопительного сезона с 17 сентября. При этом во всех социальных объектах города отопление подключили еще 1 сентября.

Ирина СМИРНОВА

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