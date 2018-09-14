В Коми реализовано 60 народных проектов

Органами местного самоуправления совместно с жителями республики уже реализовано 60 проектов «Народного бюджета»

из 125 прошедших отбор в этом году.

Общая стоимость реализованных проектов составила около 25 миллионов рублей. Впервые в этом году введен финансовый вклад граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он составил более семи процентов от общего финансирования.

Как сообщает пресс-служба главы региона, львиная доля народных проектов направлена на благоустройство населенных пунктов. Так, в поселке Кажым Койгородского района на средства «Народного бюджета» капитально отремонтировали три колодца. В селе Подчерье городского округа «Вуктыл» обустроили контейнерные площадки с ограждением, поставили 30 контейнеров. В селе Межадор благоустроили старейшее кладбище в Сысольском районе: установили новый забор, центральные ворота и информационные таблички, забетонировали пять площадок для мусорных контейнеров.

Народные проекты также позволяют расширить перечень предоставляемых услуг и укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений образования и культуры. В фонде центральной библиотеки Инты появились специализированный сканер и компьютер для оцифровывания старых выпусков газет и книг. А интинская Станция юннатов получила оборудование для цифровой лаборатории: 14 датчиков, с помощью которых можно измерять разные параметры окружающей среды, а также микроскопы и телескоп. Оборудование позволит учащимся станции – а в течение года все отделения учреждения посещают около 600 ребят – проводить серьезные опыты и практические работы.

В Кадетской школе Сосногорска оснащен Центр допризывной подготовки граждан к военной службе. Он станет важной частью образовательной системы наряду с ресурсным центром «Кибер-электроника», который открылся в прошлом году также благодаря проекту «Народный бюджет». В Кадетскую школу уже поступило оборудование для лазерного тира, который позволит молодым сосногорцам проходить стрелковую и огневую подготовку, а также станет базой для сдачи норм ГТО.

Технопарк «Город будущего» Центра дополнительного образования детей города Усинска расширил медианаправление благодаря новому профессиональному оборудованию.

Опыт Республики Коми по реализации доходогенерирующих проектов «Народного бюджета» признан одной из лучших практик субъектов Российской Федерации в 2017 году. Об этом было объявлено в рамках Московского финансового форума, завершившегося на прошлой неделе.

Один из таких проектов в этом году реализовали в селе Объячево Прилузского района – приобрели колесный трактор МТЗ-82Л с навесным оборудованием, благодаря чему создано одно рабочее место.

Напомним, проект «Народный бюджет» был инициирован в 2016 году указом главы Коми Сергея Гапликова.

– «Народный бюджет» – это эффективный механизм реализации гражданских инициатив и решения вопросов местного значения. Он понятный, удобный и востребованный населением, особенно в сельских территориях, где живут очень активные и неравнодушные люди, – дал оценку проекту глава региона.

В 2019 году объем финансирования проекта «Народный бюджет» из республиканского бюджета планируется увеличить в два раза, что значительно повысит социальную и экономическую эффективность народных проектов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru