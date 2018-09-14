Награды лесопромышленникам

13 сентября в Сыктывкаре прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работников леса. Глава Коми Сергей Гапликов вручил работникам и ветеранам лесной промышленности региона награды федерального и регионального уровня, поблагодарив их за значительный вклад в процветание региона.

В начале мероприятия руководитель республики обратился к собравшимся с речью, в которой отметил, что издавна народ, который жил на земле Коми, всегда бережно и с уважением относился к лесу, так исторически сложилось и так обстоят дела сейчас – то, что вырубается, по максимуму восстанавливается. И в этом в том числе заслуга присутствующих на этой встрече. Так должно быть и дальше.

– Наша с вами задача – бережно хранить, приумножать и грамотно использовать зеленое богатство во благо жителей нашей республики, сохранив при этом для потомков экологически чистые леса, озера и реки. Президентом России экология вынесена в отдельный национальный проект, где наряду с другими особо выделена задача воспроизводства лесов, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава напомнил и о современных экономических достижениях отрасли: сейчас в Коми реализуются семь приоритетных инвестиционных проектов в лесной промышленности с общим объемом вложений более 26 миллиардов рублей. Формируется лесопромышленный кластер, что дает хорошую возможность получать федеральную поддержку для инвестпроектов. В последние годы активно развивается биоэнергетика – переработка отходов лесной промышленности для производства тепла и электричества.

По словам руководителя региона, в лесной отрасли республики реализуются семь приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 26 миллиардов рублей. Продолжается формирование лесопромышленного кластера, дающего возможность использования средств федеральной поддержки совместных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках этого кластера. Развивается биоэнергетика.

– Это широкий пласт возможностей, в том числе это новые рабочие места на тех территориях, которые традиционно были под лесным хозяйством, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Лесоперерабатывающий комплекс является драйвером промышленного развития республики. В Коми ежегодно увеличиваются объемы производства фанеры, бумаги и картона. По этим показателям республика входит в тройку регионов-лидеров на российском рынке.

Награды от Федерального агентства лесного хозяйства получили два жителя Корткеросского района – лесник Сывъюдорского участкового лесничества ГУ РК «Сторожевское лесничество» Иван Габов и лесничий Пезмегского участкового лесничества ГУ РК «Корткеросское лесничество» Владимир Попов. Минприроды России отметило Александра Кожевникова – старшего летчика-наблюдателя летно-производственного отдела Коми регионального лесопожарного центра, ему вручили почетную грамоту за большой вклад в дело сохранения и приумножения лесных богатств России. Почетные грамоты с такой же формулировкой, но от Федерального агентства лесного хозяйства получили инженер по охране и защите леса ГУ РК «Корткеросское лесничество» Владимир Бутиков, государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего-руководителя Кажимского участкового лесничества ГУ РК «Кажимское лесничество» Николай Забалуев, инженер по лесопользованию ГУ РК «Койгородское лесничество» Ирина Торопова.

Что касается наград регионального уровня, то указом главы Коми за заслуги перед республикой почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено Валерию Дурягину – ведущему инженеру-технологу цеха ДСП ООО «Сыктывкарский фанерный завод». Обладатель высокого звания тут же обратился к присутствующим с эмоциональной речью, с гордостью рассказав об истории своего предприятия и о том, как ему нравится там работать.

Почетными грамотами Республики Коми за многолетнюю и плодотворную работу, направленную на благо региона, наградили сотрудников АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»: начальника управления бухгалтерского учета и контроллинга Оксану Дмитриеву, начальника участка производства бумаги Ирину Печерину, электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования теплоэлектроцентрали Александра Уляшева; сотрудников ООО «Сыктывкарский фанерный завод»: починщика шпона и фанеры цеха шпона Любовь Малиновскую, механика цеха ДСП Анатолия Полугрудова; сотрудников ООО «Жешартский ЛПК»: оператора линии шлифования завода ДВП СП Андрея Челпанова и лущильщика шпона фанерного производства Анатолия Шумакова.

Владимиру Чугаеву, лесничему (старшему государственному инспектору по охране леса) – руководителю Гривенского участкового лесничества ГУ РК «Койгородское лесничество», присвоили звание «Почетный лесовод» за заслуги в развитии лесной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.

Звания «Почетный работник лесной промышленности Республики Коми» присвоены сотрудникам ООО «СевЛесПил»: ведущему менеджеру по закупкам отдела закупок Оксане Габб, начальнику управления по маркетингу, сбыту и логистике Светлане Кудиновой и контролеру-оператору службы качества Надежде Тимушевой, а также сотрудникам «Жешарсткого ЛПК»: сортировщику шпона фанерного производства Светлане Климушевой и починщику шпона фанерного производства Ирине Потолицыной.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» награждены сотрудники Коми регионального лесопожарного центра: инструктор авиапожарной группы Усть-Куломского авиотделения Егор Сенькин и инструктор парашютно-пожарной команды Сыктывкарского авиаотделения Александр Чемодуров.

Знак отличия Республики Коми «Трудовая доблесть» вручили механику автотранспортного цеха ООО «СевЛесПил» Михаилу Михайлову и его коллегам по предприятию – главному механику Александру Федорову и оператору полуавтоматических и автоматических линий цеха лесопиления Анатолию Югову. Таким же знаком наградили мастера на лесосеках и первичном лесосплаве вахтового участка ООО «Лузалес» Николая Трофимова и государственного инспектора по охране леса – заместителя лесничего – руководителя Часовского участкового лесничества ГУ «Чернамское лесничество» Владимира Чарушина.

Среди россиян, награжденных в этот день, оказался и один лесопромышленник иностранного происхождения, за профессионализм и многолетнюю добросовестную работу благодарность главы Коми была объявлена Акселю Бендеру – директору по лесообеспечению АО «Монди СЛПК». Такой же благодарности удостоился и другой сотрудник этого предприятия – инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике и автоматизированным системам управления технологическими процессами цеха бумагоделательной машины Дмитрий Чернавский.

Кроме того, благодарности вручили инструктору авиапожарной группы Усть-Цилемского авиаотделения Коми регионального лесопожарного центра Григорию Дуркину и его коллеге из Косланского авиаотделения Алексею Логинову; мастеру погрузочно-разгрузочных работ склада готовой продукции ООО «Сыктывкарский ЛДК» Александру Еремину; сотрудникам ООО «Сыктывкарский фанерный завод» – водителю погрузчика Сергею Мишарину и станочнику-распиловщику цеха фанеры Алексею Пантелееву; представителям ООО «СевЛесПил» – директору по финансам – заместителю генерального директора Накибе Одинцовой, заточнику-наладчику цеха повторной обработки пиломатериала Сергею Партыка; сборщику на гидравлическом прессе фанерного производства ООО «Жешартский ЛПК» Наталии Трапезниковой; механику по ремонту лесозаготовительного оборудования вахтового участка Сергею Тупицыну и заместителю начальника участка по лесопилению Павлу Унгефугу, работающим в ООО «Лузалес».

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru