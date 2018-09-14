Эстафета успешности

В Общественной палате Коми подвели итоги проектной деятельности

Ноябрь станет финальным месяцем в работе Общественной палаты Республики Коми (ОПРК) пятого состава. Точку поставят, проведя десятый гражданский форум. Перед этим запланирован ряд итоговых заседаний. Первым из них стал круглый стол, посвященный оценке проектной деятельности членов палаты, прошедший 12 сентября.

Перечислив особенно ценные и интересные проекты, тон встрече задала председатель ОПРК Галина Киселева. Среди озвученных были такие, как «ЖКХ Контроль», «Дорогие дороги», «Живи, село!», «Где купить газету в глубинке?». На последнем Галина Киселева заострила особое внимание, ведь печатные СМИ переживают не лучшие времена и их поддержка имеет особое значение для государства. Проект курирует руководитель республиканского журнала «Арт» Нина Новикова. Также она является инициатором всевозможных акций, например, организовала подписку детдомов в отдаленных районах Коми на журнал «Радуга».

– Есть еще много таких проектов, которые реально приносят пользу. Ольга Модестовна Беляева отстояла и вывела на федеральный уровень проект «Парное молоко». Она самый известный грантополучатель в Коми. В далеком заброшенном селе Сёйты эта женщина делает все, чтобы село жило. Баню в поселке Выльтыдор хотели закрывать, но при вмешательстве членов ОПРК ее не только не закрыли, но и сделали там ремонт. Местные жители благодарны. В Корткеросском районе к сохранению экспонатов в музее местного краеведа Анатолия Смилингиса не было интереса со стороны местных властей. На выездном собрании мы поставили этот вопрос, и теперь он решается. Неожиданным, удачным и очень необычным был республиканский медиафорум региональных СМИ «Местные». Он рожден членами ОПРК Анной Чураковой и Ниной Новиковой и привлек не только внимание членов Общественной палаты России, но и многих журналистов из других регионов, – рассказала Галина Киселева.

Передав слово конкретным авторам проектов, она пригласила своего заместителя Галину Лапшину, которая курирует проект «Конкурс на лучшую организацию деятельности общественного совета муниципального образования». Цель проекта – привлечение внимания к деятельности общественных советов, выявление и тиражирование лучших практик. Галина Лапшина отметила, что в конкурсе участвовало двенадцать общественных советов из десяти муниципальных образований по семи номинациям. Обмен практиками показал мощный потенциал общественников в реализации больших и малых проектов. Лучшие практики вошли в сборник, изданный совместно с Общественной палатой Вологодской области.

– В прежние годы никогда не было столько выездов в районы, сколько в этом созыве. В феврале 2017 года в Ухте провели собрание председателей общественных советов из Усть-Выми, Княжпогоста и многих других районов. Туда приехали абсолютно все. Некоторые даже вместе с представителями муниципалитетов. Где-то 14-15 председателей общественных советов. Каждый рассказал о своих проблемах, – поведала общественница.

О проекте «Патриотизм должен быть деятельным» рассказала Нина Новикова. Объясняя его суть, она пояснила, что на всех собраниях всегда возникал вопрос о понятии «патриотизм». Как оказалось, все понимают его по-своему. Она начала обдумывать значение этого слова в 2017 году в поездке на редакционное задание:

– Нужно было взять интервью у ребят из военно-патриотического клуба «Вöркань» (в переводе с коми языка лесная кошка или рысь – авт.), базирующегося в Сыктывдинском районе. Один из курсантов Егор Рудый на мой вопрос о том, что для него означает патриотизм, ответил, что это любовь к своей Родине и действия, которые мы совершаем для процветания нашего Отечества и народа, ведь это не только наша уникальная территория, но и люди. Само понятие «деятельность» в патриотизме родилось именно оттуда. Дальше мы стали смотреть, что же в этой деятельности происходит. Обнаружилось, что проблем много. Отсутствовала нормативная база. Патриотические клубы существуют в разных форматах, они разобщены и часто даже не подозревают о существовании друг друга. Скудность материально-технического оснащения, отсутствие навыков работы с грантовой системой.

Теперь, по словам Нины Новиковой, уже формируется методическая база. В этом направлении усиленно работает центр по туризму Сыктывкара. Конечно, все за один присест не решить, но вопросы подняты на разных площадках. Члены ОПРК ездили в Ухту, где было много организаций патриотической направленности со всего региона, неудобные вопросы задавались представителям органов власти. Нина Новикова убеждена, что шестой состав ОПРК должен продолжать работу в этом направлении.

Руководитель клуба «Вöркань» Евгений Напалков выступил главным экспертом в реализации проекта. Он отметил, что для молодых людей важно проходить подготовку в таких клубах перед службой в армии, чтобы переход из тепличных условий гражданской жизни не был для них болезненным:

– Считаю, что мужчина – защитник своего очага, Родины и так далее. У меня два сына. Многие не хотят видеть то, что творится сейчас на улицах. Дети с 11 лет получают знания по военной тактике, штурмовой подготовке, топографии, медицине. Это все начальная военная подготовка (НВП).

Энтузиасты клуба возрождают старые добрые традиции школьной системы НВП. Евгений Напалков считает, что, судя по той ситуации, которая творится в мире, можно просто опоздать, если сейчас сообща не возрождать эту систему подготовки молодого поколения.

– Для этого нужно оборудование, которого в школах нет. Ждать денег на приобретение можно сколь угодно долго. Многие предлагают планы собственного развития и ждут, что кто-то выделит деньги, но, как правило, этого не происходит, и тогда они с полным основанием говорят: «Нет средств». Мы же попробовали действовать самостоятельно, привлекая силы и средства только коллектива клуба. Прошли конкурс на получение гранта, закупили экипировку. Дело укрепления мира – обязанность каждого гражданина, и в этом нет исключений, – рассказал Евгений Напалков, приведя в пример 14-летнего Никиту Часовского, начавшего заниматься в клубе «Вöркань» с 11 лет. – Теперь он один из наших главных помощников. Военно-патриотический центр «Вымпел» в Краснодарском крае проводил семинар, и начальник президентского полка генерал-майор Галкин лично вручил Никите васильковый берет федеральной службы охраны президентского полка. Он заработал его кровью и потом, то есть программа работает. Эту программу мы с 2014 года создавали, было много подводных камней, но в итоге получился результат. Сейчас плотно работаем с казачеством. В Эжве открыли отделение, нам важно, чтобы нас заметили и хотя бы морально поддерживали.

Елена Щербина курирует остросоциальный проект «Земля – многодетным». По ее инициативе на площадке ОПРК провели пять встреч с представителями власти и многодетных семей. Дело сдвинулось с мертвой точки.

– Где есть деньги, там есть и мужчины, а где денег нет – там женщины. Хочешь поговорить – идешь к мужчине, хочешь сделать – к женщине. Поэтому у нашего проекта женское лицо, – рассказала Елена Щербина. – У нас уже большой опыт, выработалась система. Работаем в круглосуточном режиме, у нас по двести-триста семей, которые хотят построить дома. В сыктывкарском микрорайоне Шордор-2 270 семей получили участки, 195 из них начали застройку. Этот земельный массив был первым, осваивали его пять лет.

Галина Кравченко рассказала о проекте «Порядок в местах захоронения – забота государства или граждан?». Она продемонстрировала видео, в котором показано то, в каком состоянии находятся места захоронений в современной России. Это доказывает безответственность и бездуховность власти и общества.

Под конец встречи член ОПРК Андрей Латкин предложил обратить внимание на вопрос безопасности детей, сделав его одним из приоритетных направлений в деятельности нового состава палаты. Он напомнил, что в России проходит Десятилетие детства. А Галина Киселева отметила, что грамотно проработанный пакет предложений станет эстафетной палочкой для успешного продолжения работы ОПРК:

– Хочется выразить надежду, что наработанный опыт будет востребован, усовершенствован и позволит еще больше сплотить общественность для совместного решения множества непростых социальных проблем в конструктивном диалоге с властью.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора