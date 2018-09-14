Две школы Ухты избавятся от второй смены

В двух ухтинских школах ликвидируют вторую смену. На эти цели выделено 12 миллионов рублей. Сейчас в «северной жемчужине» во вторую смену обучаются порядка 1300 детей. В первую очередь возможность избавиться от второй смены получат школы №5 и №14.

Об этом стало известно в ходе посещения градоначальником Ухты Магомедом Османовым школы №5. Директор учебного заведения Лилия Сафонова рассказала, что в школе необходимо создать 55 учебных мест. Классы уже подготовлены, а оборудованы они будут за счет республиканских средств в декабре этого года. Мэр Ухты осмотрел переоборудованные кабинеты. Помимо этого Магомеду Османову показали и проблемные места, после чего он пообещал выделить средства на приведение в надлежащий вид центрального входа школы, где протекает крыша и разрушаются ступени.

Под новые классы будет переоборудовано и здание ухтинской школы №10 по улице Горького, сообщает пресс-служба администрации Ухты. Магомед Османов заявил, что предварительные договоренности подтверждены и в данный момент муниципалитет ищет строительную фирму, которая займется работами в рамках муниципально-частного партнерства.

Руководитель администрации города поручил управлению образования провести ревизию потребностей школ в дополнительных местах, чтобы заложить деньги на эти цели в городском бюджете будущего года.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты