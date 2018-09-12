За неделю до сентябрьской сессии

20 сентября парламентарии Коми соберутся на первое в новом политическом сезоне сессионное заседание. В повестке дня более 30 вопросов.

Напомним, на первом заседании VII сессии депутатский корпус пополнится пятью народными избранниками, победившими на дополнительных выборах в Госсовет 9 сентября. Это единороссы Сергей Усачев, Сергей Гагаузов, Марина Карельская, Алексей Чупров и представитель КПРФ Екатерина Дьячкова. Одновременно будут прекращены полномочия лидера фракции ЛДПР Михаила Брагина, так что на некоторое время появится одна вакансия – в течение двух недель партия должна будет представить в избирком кандидатуру на освободившийся мандат.

Некоторые из законопроектов, вынесенных на сентябрьскую сессию, прокомментировала председатель республиканского парламента Надежда Дорофеева:

– Во втором чтении будет рассмотрен законопроект об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В первом чтении он принят еще в марте, затем была проведена большая работа по внесению поправок. В федеральном законе об особо охраняемых природных территориях не учтены местные ООПТ, которые тоже нуждаются в охране. Наш республиканский закон даст право муниципалитетам реализовывать полномочия по выделению категорий местных ООПТ.

Спикер парламента напомнила, что в Коми две федеральные особо охраняемые территории – Печоро-Илычский заповедник и национальный парк «Югыд ва», территорий регионального значения 236, а местных всего шесть. Если этот закон примут, то он будет комплексно регулировать вопросы охраны и развития ООПТ.

Упомянула Надежда Дорофеева и о поправках, которые предстоит внести в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми». В конце прошлого года в Госсовете была сформирована рабочая группа, которая занималась мониторингом, изучала судебную практику и нормы градостроительного и жилищного кодексов. Поправки предполагают расширение перечня объектов, где должны обеспечиваться тишина и покой граждан. В этот список дополнительно включаются индивидуальные жилые дома, дома с блокировочной застройкой, гаражи и хозпостройки. Расширяется и перечень действий, подпадающих под действие закона. По многочисленным просьбам граждан будет запрещено включать в ночное время шумные пылесосы и стиральные машины.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru