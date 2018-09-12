Умер Саркис Манасарянц

Утром 12 сентября стало известно, что из жизни ушел президент Торгово-промышленной палаты Коми Саркис Манасарянц, возглавлявший ТПП с 1998 года. Кроме работы на ниве поддержки бизнеса, общественной деятельности, его помнят как известного в республике рок-музыканта, авиатора – одного из организаторов республиканского авиаслета «Небесные тихоходы». Это был яркий, умный, неравнодушный человек, не боявшийся высказывать собственное мнение.

Уже не первый год Саркис Манасарянц боролся с онкологическим заболеванием, в июле его прооперировали в Москве. Если судить по записям на его страницах в социальных сетях, сдаваться болезни бессменный президент ТПП не собирался. Лежа на больничной койке, работал над чертежами нового летательного аппарата. Детскую мечту об авиации он решился воплотить в жизнь недавно и свой первый «небесный тихоход» – гироплан построил два года назад. Попутно с юмором рассказывал о том, как решил тайком от врачей злостно нарушить диету, после чего «сидел довольный и ждал побочку», дразня друзей рецептом бозбаша по-армянски. За девять дней до смерти писал о концепции будущего альбома группы, в которой играл, по его словам, «никто у нас в республике еще такого не делал».

Вечером 10 сентября Саркис Манасарянц сообщил, что возвращается домой, и очень тепло поблагодарил врачей и всех тех, кто помогал в организации его лечения. «Впереди нас ждет Сыктывкар, по которому я безумно соскучился», – написал он в финале. Ему было 60 лет.

Отпевание Саркиса Манасарянца пройдет 14 сентября в 10.00 в церкви в Кочпоне, затем – похороны на Краснозатонском кладбище.

Анна ПОТЕХИНА

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