Очаги притяжения

Президиум Госсовета обсудил меры поддержки учреждений культуры на селе

Главными проблемами, мешающими развитию культуры на селе, являются плохая материально-техническая оснащенность учреждений этой отрасли и нехватка кадров. Речь об этом шла на очередном заседании президиума Госсовета Коми. В год, объявленный главой региона Сергеем Гапликовым Годом культуры в республике, парламентарии уделяют этой теме особо пристальное внимание.

Как отметила, открывая заседание, спикер парламента Надежда Дорофеева, дома культуры на селе всегда были центрами притяжения людей. К депутатам поступает много обращений, особенно от сельских жителей, по поводу состояния клубов и культурных центров, которые нуждаются в ремонте и обновлении. Народные коллективы мечтают о новых сценических костюмах, сельским библиотекам не хватает средств на подписку периодики. Ощущается и дефицит кадров с высшим профильным образованием. Из каждых четырех специалистов в сфере культуры, работающих в сельской местности, лишь один имеет вузовский диплом, а в Ижемском и Усть-Цилемском районах вообще нет работников культуры с высшим образованием.

Между тем уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры включен в перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городов и районов в Коми. И еще один очень важный момент: указом президента страны № 204 от 7 мая 2018 года впервые отрасль культуры вошла в перечень приоритетных направлений, и значит, объем средств на развитие культуры должен быть увеличен.

О состоянии культуры на селе подробно в своих докладах рассказали первый замминистра культуры, туризма и архивного дела Константин Баранов, министр национальной политики Галина Габушева, а также замруководителя администрации Усть-Вымского района Лариса Курсова и глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан.

В первую очередь было сказано о достижениях. За последние шесть лет на селе построено девять новых объектов культуры. В том числе социокультурные центры в селах Шошка Княжпогостского района и Дон Усть-Куломского района, в местечке Лесобаза поселка Жершарт Усть-Вымского района, Дом культуры в селе Чухлэм Сысольского района, Центр культуры в Койгородке, многофункциональный центр в Кослане Удорского района, усть-немский Дом культуры в Усть-Куломском районе.

В феврале текущего года после капитального ремонта открылся Дом культуры в селе Гам Усть-Вымского района. В этом же году начато строительство социокультурного центра в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района, разработана проектно-сметная документация на строительство Дома культуры в поселке Чиньяворык Княжпогостского района.

Строятся модульные библиотеки: в 2016-м открыли три таких учреждения, в 2017-м – пять. В этом году появится восемь современных кинозалов.

Константин Баранов сообщил, что компенсировать недостаточное финансирование отрасли министерство культуры старается участием во всех федеральных профильных проектах, а также привлечением ресурсов из «Народного бюджета». Ежегодно из республиканской казны на проекты «Народного бюджета» в сфере культуры выделяется 4,3 миллиона рублей. На эти деньги проводится благоустройство территорий, ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, приобретаются концертные костюмы, оборудование, инвентарь. В этом году в рамках «Народного бюджета» в семи муниципальных учреждениях будет проведен ремонт, в девяти – обновлена материально-техническая база.

Кроме того, реализовывать творческие проекты можно с помощью грантов главы республики. В текущем году гранты присуждены в области театрального искусства и концертной деятельности, библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности и молодежных инициатив. Из девяти миллионов 600 тысяч рублей, выделенных на эти цели, один миллион 750 тысяч получили муниципальные учреждения культуры.

По словам замминистра, зарплата работников культуры растет. Если в прошлом году она в среднем по республике составляла 36 870 рублей (в муниципалитетах 34 тысячи), то в первом полугодии 2018-го достигла 45 692 рублей (41 138 рублей в муниципалитетах). Это выше средней зарплаты по республике (44 400 рублей).

Однако специалисты не стремятся на работу в сельскую местность. Сегодня на селе трудно найти аккомпаниатора, концертмейстера, хормейстера, хореографа, в школах искусств 30 преподавательских вакансий. На вопрос, почему это происходит, первый замминистра культуры ответил так:

– На приток специалистов влияет в первую очередь качество жизни – не только достойный уровень оплаты труда, но и наличие жилья, соответствующей инфраструктуры, мер социальной поддержки.

В министерстве считают, что решение проблемы должно быть комплексным. Один из вариантов – подготовка универсальных работников для многофункциональных центов. Например, можно готовить кадры по специальности «библиотекарь-экскурсовод-культуролог».

Свои соображения по решению кадровой проблемы высказали и представители муниципалитетов. Усть-Вымский район представил целый список предложений. Во-первых, чтобы привлечь и закрепить молодых специалистов, необходимо обеспечить их жильем – возможно, служебным с последующим оформлением социального найма после пятилетней отработки, бесплатно выделять земельные участки для строительства собственного жилья и по аналогии с медиками выплачивать единовременную выплату – 350-500 тысяч рублей – за переезд на работу в сельскую местность. Немаловажную роль играет и обеспеченность рабочего места оборудованием, мебелью, оргтехникой и новыми инструментами. Во-вторых, необходимо укреплять материально-техническую базу учреждений культуры – строить новые модульные социокультурные центры, а республике обязательно участвовать в федеральных программах по реконструкции и капремонту учреждений культуры. Предлагается также освободить сельские муниципалитеты от софинансирования, необходимого для участия в федеральных программах, или по крайней мере сделать такое софинансирование посильным – не более 10 процентов.

В итоговом документе совещания президиум Госсовета рекомендовал правительству Коми предусмотреть выделение дополнительных средств из республиканской казны на реконструкцию и капремонт сельских учреждений культуры, модернизацию их материально-технической базы, реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда», дальнейшее развитие сети модульных библиотек, а также обратить особое внимание на обучение и поддержку национальных творческих кадров. Если будут предусмотрены единовременные денежные выплаты выпускникам, изъявившим желание работать в сельской местности и заключившим трудовой договор на пять лет, это поможет им в обустройстве и в том числе в решении жилищного вопроса.

Галина ВЛАДИС

Фото «Комиинформ»