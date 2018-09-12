Правильное питание является залогом здоровья. Но, как утверждают нутрициологи (специалисты по питанию) и диетологи, нехватка витаминов – общая беда большинства россиян. Особенно страдают от витаминного дефицита жители севера. Как вы утоляете витаминный голод и есть ли у вас свое «северное» меню?

Елена Шумилова, редактор дирекции спецпроектов АО «Коми республиканский телевизионный канал»:

– Главный источник витаминов для нашей семьи – это ягоды, фрукты и овощи. Малина, смородина, крыжовник, ирга, клубника – со своего огорода. Обязательно пьем морсы из клюквы с брусникой, завариваем шиповник.

Стараемся есть рыбу и морепродукты два раза в неделю. Едим крупы и овощи каждый день. Постоянно готовим запеченные овощи: томаты, тыкву. Из мяса – курица, нежирная свинина. И, конечно, много самых разнообразных молочных продуктов местных производителей. Например, молоко, кефир, творог и масло берем койгородские.

Евгений Шаршаков, заведующий отделением скорой медицинской помощи, Сысольский район:

– Еще со времен мединститута наш руководитель кафедры Евгений Бойко проводил исследования и рассказал нам, что самыми хорошими и недорогими для северян витаминами являются всеми известные Ревит, Ундевит и тому подобные. Предпочитаю с тех пор их. А из продуктов питания – киви, он богат витамином С, который в сезон эпидемии гриппа очень полезен.

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– В моем «северном» меню прежде всего в свежем виде обилие наших северных ягод: брусника, черника, клюква, морошка.

Валерий Хозяинов, пенсионер, Сосногорск:

– Действительно, правильное питание является одним из залогов здоровья. На севере нам не хватает солнечного света, а витаминами запастись можно, было бы желание. Летом, когда поспевают ягоды, мы с женой собираем чернику, морошку, смородину, малину, позже бруснику и клюкву. Ну и, конечно, едим вдоволь свежие северные ягоды всей семьей. Полно витаминов и на огороде – едим и запасаемся на зиму. Обязательно заготавливаем капусту – кладезь витаминов. В общем, только не ленись.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– У нас на севере не хватает солнышка, поэтому северные плоды стараются обогатиться энергией солнца быстро и сконцентрированно. Диетологи, может, и правы, но я больше прислушиваюсь к своему организму. Что необходимо, глаза попросят сами. Клюква, брусника, черника, шиповник и травы – все это есть почти у каждого северянина. Это наша северная аптека от всех недугов. Зимой зелень свежая всегда есть в магазинах совхоза «Пригородный». Мясо северянам нужно есть обязательно. И опять же лучше свои продукты от «Пригородного» и фабрики «Зеленецкая». А еще очень бодрит прогулка по морозцу на лыжах или пешком. Бассейн – замечательно, да и банька хорошо.

Лучше, конечно, не болеть, но если вы простыли и болит горло, есть один рецепт от старенькой фельдшерицы, которым я пользуюсь уже 30 лет. В кипящее молоко вливаем минеральную воду (газированную и лучше из аптеки) комнатной температуры (разбавляем 50 на 50) и залпом выпиваем. Так три раза в день. У меня ангина проходила за сутки.

Светлана Шалабудова, ведущий специалист управления образования, Ижемский район:

– Я курирую вопросы организации питания в образовательных учреждениях. На одной из конференций по здоровьесбережению представители института РАМН рассказали нам о витаминном голоде, особенно на севере, и о продуктах, обогащенных витаминами. В городах таких продуктов много (витаминизированное молоко, хлеб, кефир и т.д), в селах подобных продуктов нет. Местные производители не занимаются витаминизацией. Поэтому я стала искать альтернативу и нашла ее. Мы используем в образовательных организациях витаминизированные напитки и кисели. И те руководители, которые вели мониторинг заболеваний, заметили, что они снизились.

Я сама мама троих детей и не покупаю витамины, а использую витаминизированную продукцию, а также в течение зимы замороженные ягоды, зелень и овощи. Дети едят их с удовольствием, без тепловой обработки. И в пик заболеваний интенсивно использую витаминизированную продукцию известной российской фирмы. И детям нравится, и помощь иммунитету. Я считаю, что витаминизация обязательна, а употребление фруктов и овощей на сегодняшний день недостаточно, голодание происходит на клеточном уровне, поэтому необходимо дополнительно проводить витаминизацию.

Михаил Ковалев, главный лесничий Корткеросского лесничества:

– С возрастом начинаешь замечать, как нехватка витаминов сказывается на общем самочувствии организма, появляется усталость, плохо воспринимается и запоминается информация, учащаются простудные заболевания. Во избежание этого обязательно включаю в рацион на ужин морковь с чесноком, лук, салаты из зелени и помидоров, в течение дня ем больше яблок и очень люблю морсы из клюквы и брусники. При этом полностью отказался от вредных привычек и постоянно даю своему организму физическую нагрузку.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Неправда, что россияне испытывают постоянный витаминный голод, даже на севере. Это очередная рекламная кампания фармацевтических компаний, занимающихся производством и реализацией витаминов. Хотя они прекрасно знают, что постоянное и неправильное употребление синтезированных химическим путем витаминов часто наносит существенный вред поджелудочной железе, печени и мочевыделительной системе человека.

Продукты, которые употребляет большая часть населения, содержат практически весь необходимый для человека набор питательных веществ, микроэлементов и витаминов. С каждым годом людей с лишним весом становится больше, что говорит о переедании. Чтобы не допустить ожирения и обеспечить организм витаминами, в недостаточном количестве содержащихся в блюдах, прошедших тепловую обработку, следует ежедневно употреблять свежие овощи, фрукты и зелень.

Обычные морковь, свекла, квашеная капуста, лук-репка, чеснок, сырая картошка содержат значительное количество витамина С, РР и другие. С весны до осени, имея огород и теплицу, можно выращивать лук на перо, салат, укроп, петрушку, редис, другие зеленные культуры, а летом – томаты, огурцы, перец. Да, это требует времени, но труд себя оправдывает, хотя и приходится в теплый период года работать в полторы смены. И детей с детства надо приучать к употреблению «живой» пищи. А зимой еще можно заваривать плоды шиповника. В семье мы его собираем, когда он уже полностью созрел, стал мягким. Его труднее чистить и сушить, зато настой плодов намного вкуснее и полезнее. Много витаминов содержат клюквенный морс, компоты из замороженных ягод.

Денис Мякишев, тренер по плаванию из Ухты:

– Принимаю витамины круглый год с небольшим летним перерывом. Чередую комплексные витаминные препараты известных фирм по производству спортивного питания. Также дополнительно витамин С 1-2 грамма в сутки в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Ну и рыбий жир один грамм в сутки курсами несколько раз в год.

Подготовила Лина ПЕРОВА

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