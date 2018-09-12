Ижма получила новый мост

12 сентября в Ижме прошло торжественное открытие нового наплавного моста. Таким образом благополучно разрешился давний острый вопрос с переправой на автодороге Ижма – Мохча. Сейчас по новому мосту уже ездит легковой и грузовой транспорт.

Накануне, во вторник, жителям заречных поселков, едущим в райцентр, все же пришлось преодолевать реку Ижму на лодках, старый мост – обветшавшую конструкцию из разномастных барж – в этот день демонтировали, а профильная комиссия со специалистом Российского речного регистра освидетельствовала новую переправу. Для проверки по ней пустили несколько грузовиков.

В среду в 16.00 по мосту было официально открыто движение, но до этого перед собравшимися выступили представители местной власти и даже творческий коллектив. Торжественность церемонии вполне оправданна: ижемцы ждали этот мост долго, и очень долго от состояния переправы зависело их отношение к руководству района.

Прошлый наплавной мост появился здесь в конце 1990-х, построили его из барж, купленных в Печоре, полтора десятка лет конструкция служила верой-правдой. Осенью 2012 года мост вовремя не развели перед ледоcтавом, после чего переправу порвало, баржи раскидало по реке, они вмерзли в лед. Жители района обратились в местную администрацию с вопросом, что делается для покупки нового моста. Оказалось, что чиновники решили, что лучше будет паром, и уже проводят предварительные переговоры по этому поводу. Этот вариант население не устроил, организовали митинг, отправили обращения в региональные и федеральные органы власти.

В результате было принято решение о покупке нового наплавного моста, в 2013 году администрация заключила контракт на его изготовление с Рыбинским заводом гидромеханизации, переправа должна была появиться к осени 2014 года. Но завод свои обязательства не исполнил. Год шли судебные тяжбы, изготовителю дали отсрочку до середины лета 2016-го. Но завод к этому моменту сделал и передал заказчику только часть конструкций. Все это время каждую весну переправу собирали как могли – из старых барж. В итоге контракт расторгли, был выбран новый подрядчик – из Архангельской области. Прошлой весной в райцентр привезли детали нового моста, для этого пришлось сделать порядка тридцати рейсов. Первые секции наплавного моста спустили на воду в конце июля, затем прошел монтаж освещения, сигнальных огней светофоров.

Мост предназначен для однополосного движения транспорта с допустимой массой до 30 тонн и включает 23 секции, состоящие из 47 понтонов, 15 пролетных строений. Длина – 350 метров, ширина – 6,5 метра. Для пешеходов на нем оборудованы специальные дорожки. Мост построен на средства республиканского и районного бюджетов, в целом он обошелся более чем в 75 миллионов рублей.

Анна ПОТЕХИНА

Фото www.admizhma.ru