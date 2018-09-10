Мастерство и немного везения

Под Сыктывкаром состоялась битва лесников

В пятницу в поселке Кэччойяг Сыктывдинского района прошел традиционный конкурс профмастерства работников лесной отрасли «Лесник-2018». Состязание приурочено ко Дню работников леса, который отмечается в сентябре. На этот раз конкурс лесников приобрел статус межрегионального – участие в нем принял гость из Архангельской области.

Перед началом соревнований участники получили немало добрых пожеланий и напутствий от гостей. Как отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Сергей Шевелев, такие конкурсы очень важны не только для оценки профессионального мастерства работников лесной отрасли, но и для повышения престижа профессии.

– В последние годы престиж профессии восстанавливается, – высказал свое мнение Сергей Шевелев, – увеличивается финансирование, в целом меняется отношение к работникам лесных отраслей, поскольку продукция лесной отрасли – это серьезные бюджетные доходы, значимый экспортный потенциал. Республика Коми является в сфере лесного хозяйства крепким середняком. Мы улучшаем показатели, у нас увеличиваются объемы лесовосстановления, стабилизируется ситуация с лесными пожарами.

Сергей Шевелев отметил основные отличия конкурса от прошлогоднего: в программе появились новые этапы. «Случайных» испытаний для лесников не было, все тринадцать этапов – от преодоления полосы препятствий до умения на глаз определить объем кучи хвороста – буквально продиктованы жизнью и непростой сферой деятельности.

– Лесники большую часть жизни проводят в лесу. Выжить в сложных условиях, развести и потушить костер, правильно изготовить деляночный столб, проконтролировать, как это делают лесопользователи, – это действительно важно. Здесь участники демонстрируют те умения и навыки, которые нужны им в работе, – пояснил Сергей Шевелев.

В этом году природа баловала лесников хорошей, почти летней погодой, поэтому возникло предположение, что участникам будет легче справиться с таким непростым этапом, как разведение костра. В прошлом году конкурс проходил под проливным дождем, и некоторые лесники тратили на добывание огня до часа времени.

Еще одной особенностью конкурса стало участие в нем женщины – конкуренцию мужчинам решилась составить представительница Ертомского лесничества Инна Кычева. Участие в непростом состязании женщины – случай в истории конкурса не уникальный, но довольно редкий. Зрители уверяли, что у Инны есть все шансы на победу: силовых испытаний, в которых представительница слабого пола могла бы проиграть, не было, а по техничности прохождения этапов дамы-лесничие вполне могут «обыграть» коллег-мужчин.

– На сегодня по многим обстоятельствам, независимым от лесного хозяйства, в лесники идут не только парни, но и девушки, – отметил Сергей Шевелев. – И это неплохо, женщины очень ответственные, добросовестно относятся к восстановлению лесов.

В этом году вместе с работниками лесной отрасли Коми на старт вышел рабочий лесопожарной бригады Вилегодского подразделения Единого лесопожарного центра Алексей Зубарев. Он рассказал корреспонденту «Республики», что, как только получил предложение участвовать в конкурсе, сразу же решил ехать – и себя показать, и других посмотреть, ознакомиться с опытом работы коллег из соседнего региона.

По словам Сергея Шевелева, участвовать в конкурсе приглашали и работников лесной отрасли из других регионов, но именно накануне профессионального праздника в каждом лесном регионе устраивают свой конкурс. Поэтому министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми подготовило предложение – проводить профессиональный конкурс «Лесник» в День республики. Тогда в нем смогли бы участвовать представители из других регионов, а работники лесной отрасли Коми получили бы возможность выставить свои команды для участия в конкурсах соседей.

– У нас есть сильные профессионалы, которые могут постоять за честь Коми, – подчеркнул Сергей Шевелев.

Заместитель министра сообщил, что в этом году к двум традиционным спонсорам соревнований – АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» – добавился третий – Жешартский ЛПК. Сергей Шевелев отметил роль этих предприятий в развитии лесной отрасли Коми. Лидером по экономическим показателям в лесной отрасли и по ведению лесного хозяйства заместитель министра назвал АО «Монди СЛПК». Он подчеркнул, что предприятие в Коми не только ведет экономическую деятельность, но и помогает в решении социальных вопросов, поддерживает школьные лесничества, проводит работу со студентами Сыктывкарского лесного института. В целом же три предприятия-спонсора, по мнению заместителя министра, – это тот локомотив, который двигает лесную отрасль Коми вперед.

Первым этапом конкурса стало преодоление полосы препятствий. Непременным условием было при этом не расставаться с верным орудием лесника – топором. Каждый участник должен был перепрыгнуть через наклонные бревна, пройти по шестиметровому бревну и вкопанным столбикам. За любой промах начислялось штрафное время. Например, за падение с бревна или касание земли ногами конкурсанты получали штрафные тридцать секунд.

На этапе работы с мотокусторезом необходимо было надеть и зафиксировать наплечник, спилить мотокусторезом три установленные вешки на высоте от пяти до семи сантиметров. За каждый оставленный «пенек» высотой менее пяти или более семи сантиметров лесник тоже получал штраф – тридцать секунд.

Вопреки предположениям зрителей, которые считали, что в этом году проблем с разведением и тушением костра не возникнет, этот этап оказался для большинства участников самым сложным. У кого-то огонь никак не хотел разгораться, кто-то не мог его потушить. Один из конкурсантов, уверенный в том, что справился с огнем, перешел к следующему этапу, но коварная стихия его подвела: затаившееся пламя вспыхнуло вновь. Сложности с разведением костра возникли и у Инны Кычевой. По итогам конкурса она оказалась далеко от призовых мест, но отметила, что для первого раза ее результат неплох. Участница призналась, что совершила непростительную ошибку: выбрала для прохождения испытаний не самую удобную обувь, это и сказалось на общем итоге.

Даже опытный участник состязаний – представитель АО «Монди СЛПК» Егор Напалков, который принимает участие в конкурсе профмастерства уже в четвертый раз, признался, что потратил на разведение костра очень много времени. По его словам, хоть дрова выбирал долго, все равно недоглядел, сыроваты оказались. Это отняло драгоценные секунды. К этой неудаче лесник отнесся философски: по его мнению, успех в любом конкурсе зависит не только от профессионального мастерства, но и от везения, капельки которого ему в этот раз не хватило. Зато Егор собрал весь пьедестал почета: в прошлом он занимал первое и третье места, в этом году оказался на втором.

Быстрее всех и с минимальным количеством ошибок дистанцию прошел лесничий Нижнеодесского участкового лесничества Семен Орлов – он и занял верхнюю ступень пьедестала. На третьем месте представитель Кажимского лесничества Михаил Биктяков. Все участники конкурса получили памятные призы.

Председатель региональной профсоюзной организации работников лесных отраслей Александр Смирнов вручил приз «За волю к победе» лесничему Помоздинского лесничества Алексею Шомысову. Как пояснил Александр Смирнов, этот приз был учрежден специально для участника, который боролся за первое место, но не достиг его из-за нехватки той самой капельки везения. Профсоюзный приз «За верность профессии» получил представитель Сысольского лесничества Ярослав Коробейник. Подарки достались всем членам профсоюза, которые участвовали в конкурсе.

Людмила ВЛАСОВА

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