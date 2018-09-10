Людмила Бартоломей: «Учиться достойно стареть нужно уже смолоду»

Прекращение профессиональной деятельности и выход на пенсию, как любой совершенно новый этап в жизни, нередко бывает связан с тревогами, страхом старения и ненужности. Так ли уж печальна осень жизни и можно ли ее прожить счастливо, в интервью «Республике» рассказала медицинский психолог, преподаватель проекта «Третий возраст» Людмила Бартоломей.

– Почему-то так сложилось, что сегодня очень мало специалистов, занимающихся психологическими и физическими проблемами людей пожилого возраста. И в этом смысле проект «Третий возраст», судя по отзывам самих его участников, настоящее спасение для людей, вышедших на пенсию. Скажите, что вас привело в этот проект и почему у вашей программы столь необычное название – «Психология здоровья»?

– Можно сказать, что в проект меня привела цепочка счастливых случайностей. В 2014 году я работала в Центральной поликлинике Сыктывкара, и мне было поручено в должности заведующей организовать работу новой структуры – отделения медицинской профилактики. Руководство поликлиники неслучайно приняло решение открыть такое отделение: хронические неинфекционные заболевания, как правило, вызваны именно неграмотностью населения в вопросах сохранения и укрепления здоровья. Стояла задача организовать и наладить работу школ здоровья и просветительских мероприятий – лекций, бесед, площадок здоровья. В советское время практиковались выездные лектории на самые разные востребованные социальные и медицинские темы, в перестроечные годы такая практика была забыта. Сейчас этот ценный опыт очень трудно восстанавливать. Прежде чем приступить к данной работе, я прошла обучающий курс на кафедре санитарно-гигиенического просвещения и обучения населения в Северо-Западном медицинском университете имени Мечникова. В Сыктывкар вернулась совершенно другим человеком – настолько много мне дали эти курсы.

Наладить работу школ здоровья и лектория оказалось непросто. Во-первых, это было совершенно новое и непонятное людям явление – «школы здоровья», к тому же в поликлинике не было специально оборудованного помещения. Да и люди без особой необходимости лишний раз не хотят идти в поликлинику. В поисках подходящего помещения и заинтересованной аудитории мы вышли на Национальную библиотеку с просьбой проводить лекции на их базе. И дело пошло. Там я и узнала, что существует такой интересный проект, как «Третий возраст», с которым сотрудничаю уже четвертый год.

Теперь о том, почему лекторий называется «Психология здоровья». Потому что состояние нашего здоровье во многом определяется нашими привычками, отношением к самим себе, к жизни. И цель наших занятий – разобраться в том, как можно изменить свое поведение, чтобы сохранить здоровье и быть эффективным, полезным и повысить качество жизни.

В прошлом «учебном» году у меня было две группы. Наши встречи – это не лекции в привычном понимании. Сейчас уже никому не интересно просто слушать, как кто-то вещает истины. К тому же такая форма работы не столь эффективна, потому что для лучшего усвоения слушатели должны быть активными участниками обсуждения. Темы последующих занятий обычно рождаются в процессе общения. Сейчас, например, много вопросов идет по управлению пищевым поведением, здоровому питанию, биоэнергетике, взаимоотношениям с детьми и внуками, востребованы темы традиционных семейных отношений, управления психо-эмоциональным состоянием.

– Одна из особенностей пожилого возраста – поиски смысла жизни. Когда человек чувствует себя выпавшим из обоймы, когда рвутся многолетние связи, образовавшиеся в ходе профессиональной деятельности, ему приходится искать новые смыслы. А поскольку это своеобразный жизненный кризис, он может сопровождаться депрессивным настроением. Что может помочь человеку в этом состоянии?

– Панические настроения, провоцирующие депрессию, как раз тогда и возникают, когда человек начинает вот так глубоко копать и искать какой-то экзистенциальный смысл. А ты научись радоваться простым вещам: солнышку, небу, тому, что ты жив и здоров. Это и называется «жить здесь и сейчас». Когда ты начинаешь жить в моменте, все проблемы уходят сами собой.

– Но ведь, к сожалению, эта простая мудрость мало кому доступна, потому что современный человек вечно куда-то спешит, о чем-то тревожится. А для того чтобы жить здесь и сейчас, нужно, как минимум, остановиться и успокоиться. Этот навык люди осваивают годами, этому посвящены целые книги и религиозные учения, а психологическое состояние, извините за тавтологию, хочется улучшить здесь и сейчас. Есть ли какие-то техники, позволяющие укротить душевную смуту?

– Таких техник и практик существует большое количество. В проекте «Третий возраст» я провожу мастер-классы по правополушарному рисованию. Второе название этого вида арт-терапии – интуитивная живопись. Ее при желании можно практиковать самостоятельно дома, обучить своих родных и близких. Это помогает гармонизировать семейные отношения, прекрасно снимает напряжение и усталость, улучшает настроение. К слову, очень хорошо эмоционально разгружают мозг и успокаивают любые виды творческой деятельности: пение, вязание, лепка, вышивка, бисероплетение, декупаж. А терапевтическое действие интуитивного рисования заключается в том, что оно позволяет человеку выплеснуть на бумагу негативные переживания и разрушающие эмоции. Или же наоборот – создать уникальную картину. Как правило, это очень красивые рисунки, несмотря на простоту исполнения.

Интуитивное рисование идет из души и начинается с умения наблюдать. Почему иногда новички не могут долго ничего нарисовать? Как раз потому, что мы всегда куда-то бежим и пропускаем самое главное. Поэтому оригинальные работы получаются у тех, кто умеет наблюдать, слышать, останавливаться.

Бывает, человек говорит: мол, чувствую, что мне моя картина подсказывает о себе вот то-то и то-то. Действительно, рисунок может отражать какую-то психотравму, которую человек получил, возможно, в далеком детстве, а теперь она влияет на его поведение и душевное состояние. С этим надо работать, но психотерапией и диагностикой мы на занятиях группы не занимаемся. Если человека что-то волнует в его рисунках, то он может прийти на индивидуальную консультацию или отправить мне рисунок «ВКонтакте». Потому что застарелые психологические проблемы одним днем не решаются.

Поэтому своим клиентам, приходящим на консультации, я обычно говорю: «Вы не ждите, что за один час консультации все в вашей жизни изменится, и мир заиграет новыми красками». Вообще, наверное, не совсем правильно говорить о психологических проблемах людей пожилого возраста, потому что причина не всегда кроется в возрасте. Ведь склонность к тревожному поведению формируется еще в детстве, в родительской семье. Моделям поведения, отношению к себе, к здоровью, к жизни мы обучаемся в семье и в социуме. Тревожность берет начало в желании обязательно соответствовать кому-то или чему-то. Человек неосознанно себя подгоняет под некий общественный стандарт и боится ему не соответствовать. И тут важно помочь ему развенчать эти стереотипы. При этом психолог ничего не навязывает и советов не дает. Мы вместе моделируем и прогнозируем ситуации выхода из проблем: «Если поступить так, что будет? А если вот так, то что будет?» В общем, прорабатываем разные варианты. А то ведь человек обычно видит только один выход из проблемы и не всегда самый лучший. А их много, просто не все могут эти выходы увидеть.

– И все же есть ли какие-то универсальные рецепты счастливой старости?

– Тут надо сначала определиться с самим понятием счастья. Обычно когда мы говорим о счастливой осени жизни, то подразумеваем продолжение физической и социальной активности и умение адаптироваться к переменам и в преклонном возрасте. Все это возможно при условии сохранения здоровья. Я обычно всегда говорю: «Правильно стареть нужно учиться смолоду». Уверена в том, что многие болезни пожилого возраста, которые в свою очередь деформируют психику, появляются как результат неправильного отношения к себе и своему здоровью.

К сожалению, обучение здоровому образу жизни у нас пока на низком уровне, и люди любого возраста совершенно не мотивированы сохранять и укреплять свое здоровье. Вот отсюда потом и получаем не достойную и гармоничную старость, а обиды, разочарование, одиночество. По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние физического, психического, духовного и социального благополучия. Но если человек не хочет быть здоровым, то никакие усилия со стороны государства не помогут. Тот, кто заботится о себе, и нужную информацию найдет, и зарядку будет делать. В этом проявляется воля к здоровью. А воля подразумевает определенные усилия над собой.

И, пожалуй, самое главное, что нужно для сохранения здоровья, – это движение. Никто ведь не принуждает человека делать то, что ему не нравится. Если кому-то скучно делать классическую зарядку или заниматься в спортзале на тренажерах, занимайтесь скандинавской ходьбой, плаванием. Главное – двигайтесь. Танцуйте, например, если нравится. Благо танцев в проекте «Третий возраст» предлагается немало. Да и видов гимнастики там несколько – и цигун, и суставная гимнастика, и йога, и фитнес. Это та же самая зарядка, и притом еще массу положительных эмоций получите. Не сидите у телевизора просто так без движения, используйте и это время с пользой – разминайтесь.

Конечно, правильное отношение к своей жизни и здоровью в один миг не сформируешь, поэтому проект «Третий возраст» – это как луч света. Ведь программы проекта предлагают массу всего на любой вкус. Тут и изучение языков, и компьютерная грамотность, фотодело, самые разные виды рукоделия, спортивные группы. У многих участников проекта вся неделя расписана – только успевай посещать. Пенсионный возраст – это же прекрасная возможность пожить наконец для себя, наполниться чем-то новым, обрести новых друзей и единомышленников по увлечениям. Вообще, чтобы старость не застала врасплох, ее надо планировать уже в молодом возрасте. Своих детей и внуков мы можем научить достойно стареть только своим примером.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото из архива Людмилы Бартоломей