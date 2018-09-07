«Воркутауголь» окажет поддержку коммунальной сфере Коми

Правительство Республики Коми и АО «Воркутауголь» достигли соглашения о поддержке коммунальной сферы региона на сумму около 180 миллионов рублей в 2018-2019 годах. Средства будут направлены на обеспечение энергетической безопасности Воркуты и Инты.

Договоренности достигнуты по результатам переговоров, проведенных правительством республики по поручению главы Коми Сергея Гапликова, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Зампред правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев подчеркнул высокую социальную ориентированность принятого руководством АО «Воркутауголь» решения.

– Правительство Республики Коми благодарит компанию за поддержку в решении вопросов обеспечения теплоэнергией объектов ЖКХ Инты и Воркуты в отопительный период, а также понимание социальной значимости их бесперебойной работы для населения, – отметил Константин Лазарев.

Генеральный директор АО «Воркутауголь» Сергей Лихопуд сообщил, что социально-экономическое партнерство с регионом присутствия – одно из важнейших направлений работы компании.

– Жилищно-коммунальная сфера особо нуждается в поддержке. В этой связи компания приняла решение об оказании помощи соответствующему блоку региона, – сказал Сергей Лихопуд.

В администрации города Воркуты заявили: «Мэрия Воркуты приветствует любые договоренности, которые направлены на обеспечение теплоэнергетической безопасности городского округа. Мы работаем и живем в сложных арктических условиях, поэтому удовлетворены тем, что стороны приняли совместное решение в интересах воркутинцев, показав свое ответственное отношение к жителям Заполярья».

Лина ПЕРОВА

Фото komiinform.ru