В гостях у счастливых и трудолюбивых

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева побывала с рабочей поездкой в Корткеросском районе

В начале каждого учебного года депутаты Государственного Совета Коми традиционно проводят парламентские уроки в школах республики. В этом году спикер регионального парламента Надежда Дорофеева провела такой урок для старшеклассников села Корткерос. Но это далеко не единственное, ради чего спикер совершила свою рабочую поездку в Корткеросский район.

«Своя игра» на парламентский лад

В год 80-летия республиканского парламента речь на уроке ожидаемо пошла об истории законодательного органа республики и ярких представителях депутатского корпуса. В первой части урока Надежда Дорофеева рассказала о некоторых примечательных страницах Госсовета, заодно проверив ребят на эрудицию, а затем предложила сыграть в «Свою игру». Все вопросы в викторине касались парламентаризма в широком значении этого слова. Класс поделили на три команды, выбрали капитанов, и игра началась. Среди вопросов встречались и достаточно необычные. Например, «Какой закон приняли власти европейского городка после того, как одна дама пожаловалась, что у нее застрял каблук в брусчатке?». Оказалось, запретили ходить в обуви на каблуках. Ряд вопросов был посвящен депутатам разных созывов Верховного Совета Коми АССР – Зосиме Паневу, Александру Католикову и другим.

Итог игры оказался неожиданным: две команды завоевали равное количество очков, а третья даже не успела включиться в состязание. В завершение встречи Надежда Дорофеева выразила уверенность, что эти знания обязательно пригодятся ребятам и на предстоящих экзаменах, и в будущей жизни, ведь скоро они получат право голосовать на выборах всех уровней – от президента страны до депутатов родного района. Спикер парламента преподнесла Корткеросской школе подарки – книгу «Дом Романовых» и фильм, посвященный истории законодательного органа власти Коми.

Грант главы и «Народный бюджет»

В этом году село Корткерос выиграло грант главы Коми, заняв среди сельских поселений первое место в республиканском конкурсе на лучшее благоустройство улиц, дворовых территорий и подъездов к ним в зимний период. 10 миллионов рублей были перечислены в бюджет села весной.

Как рассказал Надежде Дорофеевой руководитель администрации сельского поселения «Корткерос» Игорь Андреев, на эти деньги местные власти приобрели уборочную технику – трактор, шеститонный прицеп, отвал и щетку (раньше все это приходилось арендовать), провели уличное освещение на улице Советской, а также обустроили в жилом микрорайоне Доручасток детскую площадку.

Председатель Госсовета побывала на этом объекте и высоко оценила уже проделанную работу. Площадка обустроена по просьбам местных жителей – на этой территории 500 домовладений, а играть детям негде. Теперь здесь установят горки, качели, карусели, песочницы, качалки, а по периметру – скамейки, чтобы мамы с колясками могли спокойно наблюдать, как играют их старшие детишки. Приобретение игровых комплексов обошлось в 500 тысяч рублей, а работы по обустройству проводились силами самих сельчан.

Но грант главы – далеко не единственный источник средств, направляемых на благоустройство и облагораживание села. Надежда Дорофеева напомнила, что в республике действует проект «Формирование комфортной городской среды», на его реализацию в общей сложности в регионе направлено 218 миллионов рублей.

Из этой суммы Корткеросу досталось два миллиона 600 тысяч рублей. Игорь Андреев рассказал, что в прошлом году село выиграло один миллион 200 тысяч, деньги были направлены на приведение в порядок мемориала «Скорбящая мать» – на территории выложили брусчатку, провели освещение, изготовили гранитные мемориальные доски. Другую часть средств потратили на благоустройство кладбища и инвентаризацию могил.

Много муниципальных проектов реализуется и за счет «Народного бюджета». В 2017 году в Корткеросском районе были реализованы девять таких проектов, в текущем их уже десять общей стоимостью четыре миллиона рублей.

– По итогам 2017 года Коми вошла в число 15 регионов, успешно развивающих инициативное бюджетирование. «Народный бюджет» напрямую затронул почти 400 тысяч человек – это практически половина жителей нашей республики. В этом году в 99 населенных пунктах будет реализовано 125 проектов на общую сумму около 53 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены к 1 октября, – привела цифры спикер парламента и заверила, что «Народный бюджет» в Коми будет только наращивать обороты.

По ее словам, люди понимают, что развитие зависит от их инициативы. Особенно это касается сельских населенных пунктов, не избалованных вниманием. Деньги требуются сравнительно небольшие, а отдача ощутимая.

– В 2019 году планируем увеличить финансирование проекта «Народный бюджет» в два раза. Одобрение правительственной бюджетной комиссии на этот счет уже получено, а депутаты такое решение обязательно одобрят, – сообщила председатель Госсовета.

Секреты семейного счастья

Из Корткероса спикер отправилась на родину основателя коми национального театра и основоположника коми советской литературы Виктора Савина – в село Нёбдино. Здесь проживают однофамильцы поэта, прославившие этот край в этом году. Семья Савиных – Валерий Владимирович, Юлия Анатольевна и трое их детей – признана лучшей сельской семьей России. Надежда Дорофеева побывала у них в гостях и узнала секреты их семейного счастья.

Но сначала председатель Госсовета почтила память коми поэта, возложив цветы к его памятнику. В ноябре исполняется 130 лет со дня рождения Виктора Савина, праздничные мероприятия пройдут на его малой родине 18 ноября. К юбилею будет отремонтирован местный Дом культуры, перед которым как раз и установлен памятник Виктору Савину. Исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин рассказал, что здание за 40 лет со дня постройки ни разу не ремонтировалось. Сейчас на капремонт выделено пять миллионов рублей. Кроме того, в порядок приведут мемориал поэту, а в доме-музее Савина совсем скоро начнется косметический ремонт.

В церемонии возложения цветов участвовал в качестве официального лица и отец победившего в российском конкурсе семейства Валерий Савин, он является руководителем сельского поселения «Нёбдино». Затем глава лучшей сельской семьи пригласил спикера парламента и сопровождавших ее журналистов в гости.

– Спасибо вам за то, что вы сохраняете семейные ценности, правильно воспитываете своих детей, прививаете им любовь к родному селу, родной республике, – обратилась Надежда Дорофеева к встретившим ее на крыльце дома Юлии Савиной и бабушке Евстолии Егоровне.

В уютной кухне уже был накрыт щедрый стол – Савины потчевали гостей пирожками, крольчатиной с картошкой и морошковым морсом. Как призналась Юлия Савина, она очень любит готовить, а когда дети просыпаются в доме, где пахнет вкусно выпечкой, они обязательно вырастают счастливыми людьми. Гостям был продемонстрирован видеоролик, который Савины записали, готовясь к участию в федеральном конкурсе. Осенью семья отправится в Москву на церемонию награждения, награды лучшим семьям страны будет вручать лично президент Владимир Путин. Напомнив об этом, и.о. главы Корткеросской администрации Константин Сажин рассказал, что Валерий Савин мастер экспромтов. И было бы здорово, если бы он на торжественной церемонии в Кремле выдал что-то такое, что президент запомнил бы эту семью и регион, откуда они родом, после чего району из федерального бюджета выделили бы больше денег на развитие.

На ферме и в поле

Следующая встреча состоялась в селе Вомын, где находится крестьянско-фермерское хозяйство Валентины Каневой. Семья держит почти 100 голов крупного рогатого скота, а когда-то начинала с восьми коров. Несколько лет назад задумали расширить хозяйство, но столкнулись с неожиданным препятствием. Дом и угодья Каневых находятся на берегу Вычегды, а это водоохранная зона, поэтому строить ферму здесь запрещено.

И тогда власти района и минсельхоз предложили главе КФХ полуразрушенное здание фермы вомынского отделения совхоза «Подъельский». На тот момент, в 2011 году, отделение уже шесть лет как было ликвидировано. Здание находилось в столь запущенном и удручающем состоянии, что приступать к работе было страшно. Но вернулись в родительский дом из города отучившиеся и обзаведшиеся семьями сын и дочь, и началась работа. Уже через полгода фермеры перевели восемь коров и шесть бычков в отремонтированную ферму.

Сейчас в хозяйстве 98 голов КРС, из них 38 коров. Производство молока в прошлом году составило 120 тонн, мяса – 13,3 тонны.

В 2012 году КФХ Каневых стало участником подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», а в 2014-м выиграло грант – почти 12 миллионов рублей. По условиям конкурса софинансирование со стороны хозяйства должно составлять 40 процентов, поэтому Валентине Каневой пришлось брать кредит – почти пять миллионов рублей. С долгами уже расплатились, но теперь на очереди новый кредит – на приобретение пастеризатора, поскольку по требованиям ВТО сырым молоком торговать нельзя.

– Это очень тяжелый труд, – призналась женщина. – Я семь лет практически живу на ферме.

Глава КФХ сама принимает роды у коров, все держит под контролем. Благо, что семья трудолюбивая, каждый работает не покладая рук. В планах хозяйки фермы – купить племенной скот и приобрести кормораздатчик и молокопровод. А пока подали заявку на субсидию, чтобы купить пастеризатор.

Еще одно образцовое КФХ, но уже растениеводческое, расположено в заброшенной деревне Новик-Наволок. Руководит им фермер Николай Королев. Молодой человек пошел по стопам своего отца и организовал хозяйство по выращиванию картофеля. Владимир Николаевич Королев отдал работе на земле четверть века, но, к сожалению, в прошлом году ушел из жизни.

Несколько лет назад Николай Королев получил грант как начинающий фермер и построил на эти деньги картофелехранилище мощностью 200 тонн. В наследство от отца осталась сельхозтехника – старая, но надежная.

В этом году в хозяйстве посадили 10 гектаров второго хлеба и планируют собрать 10 центнеров с гектара. Это очень хорошие показатели. Со сбытом проблем нет – закупают и местные организации, и сыктывкарские. А вот рабочих рук не хватает.

Надежда Дорофеева поинтересовалась у молодого фермера, в каких формах поддержки он нуждается. Выяснилось, что в первую очередь необходима помощь на техническое перевооружение, нужен комбайн. Замминистра сельского хозяйства Коми Александр Полугрудов, вместе с Надеждой Дорофеевой навестивший это хозяйство, заверил, что все, кто подал заявку, поддержку на покупку техники получат.

– Наш парламентский контроль заключается в том, чтобы еще раз убедиться, что формы господдержки, которые сегодня выделяются предприятиям агропромышленного комплекса, действенны и результативны. Депутаты обратились к правительству с просьбой увеличить эту поддержку, и правительство нас услышало. На ближайшей сессии мы будем принимать закон о дополнительном выделении средств из бюджета республики на поддержку сельского хозяйства. За 2018 год сумма составит 987 миллионов рублей. В 2019 и 2020 годах планируем увеличить господдержку АПК еще больше – до 1,1 миллиарда рублей, – заключила Надежда Дорофеева.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми